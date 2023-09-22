Ripple, SEC’in açtığı davadaki yasal mücadelesini sürdürmek için şimdiye kadar 200 milyon dolar harcadı.

Ripple ve Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava, kripto para topluluğunun en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Her iki taraf da yaklaşık 3 yıldır devam eden davada birçok kez birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalıştı. Ancak son gelişmeler ışığında Ripple davada avantajlı konumda.

Bu yazımızda Ripple ile SEC arasındaki davadaki son gelişmelere değineceğiz ve davanın sonuçlanmasının XRP ve kripto para piyasası üzerindeki olası sonuçlarına yakından bakacağız.

Ripple ile SEC Arasındaki Dava Henüz Sonuçlanmadı

Ripple ile SEC arasındaki dava 2020 yılında başladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple’ı XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladı.

SEC ile Ripple arasındaki dava bu 3 yıllık süreçte oldukça zorlu mücadelelere sahne oldu. Ancak davadaki en önemli gelişme bundan yaklaşık 2 ay önce Temmuz ayında gerçekleşti. Ripple ile SEC arasındaki davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalardaki satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetti.

Her ne kadar dava henüz sonuçlanmamış olsa da Temmuz ayındaki bu kismi zafer sonrasında XRP %80’in üzerinde değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükseldi. Ripple en son bu fiyat seviyesine 2020 yılının Mart ayında yükselmişti.

Bununla birlikte SEC, mahkemenin Ripple lehine verdiği bu tarihi karardan memnun olmadı ve kararı bu ayın başlarında temyize götürdü. KELEO başta olmak üzere bazı kripto para analistleri SEC’in temyiz kararının sonuçsuz kalacağını ve bu gelişmenin Ripple (XRP) fiyatında yeni bir yükselişi tetikleyeceğine inanıyor.

Ripple Dava için Bir Servet Harcadı

SEC’in Ripple’a açtığı dava 2020 yılından bu yana devam ediyor ve ABD merkezli kripto para şirketi davada şimdiye kadar deyim yerindeyse bir servet harcadı. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Ripple, SEC’in açtığı davada kendisini savunmak için şimdiye kadar yaklaşık 200 milyon dolarlık harcama yaptı.

Ripple’ın bu davayı kazanması şirkete, XRP’ye ve genel anlamda kripto para piyasasına büyük ölçüde katkı sağlayabilir. Bu nedenle “hedefe giden yolda her şey mübahtır” deyiminden yola çıkarak Ripple’ın bu davada 200 milyon dolar harcaması şirketin ve kripto para piyasasının çok daha parlak bir geleceğe sahip olmasına yol açabilir.