Ripple ile SEC arasında dava, kripto para topluluğunun ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

Ripple’ın SEC karşısında verdiği yasal mücadelede geçtiğimiz hafta ikinci zaferini kazandı. Ripple-SEC davasında nihai duruşma 23 Nisan 2024’te gerçekleşecek.

Özet:

SEC, geçen ay Yargıç Analisa Torres’in Temmuz ayında Ripple lehine verdiği kararı temyize taşıdı. Ancak mahkeme, 3 Ekim’de temyiz talebini reddetti.

Yargıç, Temmuz ayında verdiği kararda Ripple’in ikincil piyasalardaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi yani menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti.

SEC’in temyiz talebinin reddedilmesinin ardından XRP fiyatı 0,55 dolara kadar yükseldi.

Bazı isimler, SEC’in Ripple hakkındaki suçlamalarını geri çekeceğini veya erteleme talebinde bulunacağına inanıyor.

Ripple-SEC Davasında Son Gelişmeler

3 Ekim’de Ripple-SEC davasında tarihi bir gelişme daha yaşandı. Davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, SEC’in temyiz talebini reddetti. SEC, mahkemenin Temmuz ayında verdiği Ripple’in ikincil piyasalardaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi yani menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğine ilişkin kararı temyize götürmüştü.

3 Ekim’deki bu kararla birlikte Ripple, SEC karşısında son 4 aydaki ikinci kritik zaferini kazandı. Davadaki bir sonraki duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek. Bu davanın sonucunun kripto para piyasasını ve kripto paraların ABD’deki geleceğini ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan Ripple’ın 3 Ekim’deki zaferi sonrasında XRP bir kez daha yükselişe geçti. CoinGecko verilerine göre XRP, gelişme sonrasında 0,55 dolara kadar yükseldi.

XRP fiyatı, Temmuz ayındaki mahkeme kararının ardından ise yaklaşık %80 oranında değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükselmişti.

SEC, Ripple’a Açtığı Davayı Geri Çekebilir mi?

Davada Ripple’ın üst üste kazandığı zaferler, bazı uzmanların SEC’in davayı geri çekebileceğini iddia etmesine yol açtı. Teknoloji şirketi Dizer Capital’in kurucusu Yassin Mobarak kısa bir süre önce SEC’in Ripple ve Brad Garlinghouse hakkındaki suçlamaları düşürebileceğini iddia etti. Yassin Mobarak, SEC’in yaptığı yolsuzlukların ortaya çıkmaması için böyle bir girişimde bulunabileceğini düşünüyor.

Yassin Mobarak konuyla ilgili olarak yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Şimdi bu davayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için harekete geçecekler, böylece ikinci kez itiraz edebilecekler ve kripto para sektöründeki belirsizlik ortamını sürdürmeye devam edecekler. Bu dava, sonucu ne olursa olsun başlı başına bir silah.

Ancak paylaşıma yorum yapan kişiler ise bu ihtimalin pek de olasılık dahilinde olmadığını savunuyor. Bazıları ise SEC’in Ripple’a açtığı davada sonuna kadar gideceğini veya davayı olabildiğince uzatmak için girişimlerde bulunacağı görüşünde.