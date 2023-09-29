SEC Başkanı Gary Gensler, Ripple’a açtıkları dava hakkında herhangi bir detay paylaşmadı ancak Ripple-SEC davasının hala devam ettiğine dikkat çekti.

SEC’in Ripple’a açtığı dava 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Her ne kadar Ripple bu davada geride bıraktığımız Temmuz ayında tarihi bir kısmi zafer kazansa da dava hala devam ediyor.

Bu yazımızda Ripple ile SEC arasındaki davadaki son gelişmelere değineceğiz ve Gary Gensler’in bu konuda yaptığı son açıklamalara yakından bakacağız.

Ripple-SEC Davası Devam Ediyor

SEC, 2020 yılının Aralık ayında XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı iddiasıyla Ripple’a dava açtı. Ripple, yaklaşık 3 yıldır devam eden davada yasal mücadelesini sürdürmek için yaklaşık 200 milyon dolarlık harcama yaptı.

Bununla birlikte geride bıraktığımız Temmuz ayında Ripple-SEC davasında kritik bir gelişme yaşandı. Yargıç Analisa Torres başkanlığındaki davada mahkeme, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetti. Bu gelişme, Ripple’ın davayı kazanacağına dair umutları arttırdı.

XRP fiyatı bu gelişme sonrasında %80’in üzerinde değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükseldi.

Bununla birlikte mahkemenin bu kararı SEC’i memnun etmedi. SEC’in Eylül ayı başlarında kararı temyize götürmesinin ardından XRP yeniden düşüşe geçti ve 0,50 doların altına kadar geriledi.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Ripple, davada kendisini savunmak için Başkan Barack Obama döneminde Beyaz Saray’da çalışmış olan Lauren Belive’yi ve Eski ABD’li Savcı Yardımcısı Rahul Mukhi’yi işe aldı.

Gary Gensler’in Ripple-SEC Davası Hakkındaki Görüşleri

SEC Başkanı Gary Gensler bu hafta başında ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade verdi. Gary Gensler, kripto para sektöründeki şirketleri ve bireyleri seyyar satıcıya benzetti. Gary Gensler bu kişileri müşteri fonlarını kötüye kullanmakla suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Stephen Lynch, SEC’in Ripple’a karşı yürüttüğü yasal mücadele hakkında bir takım sorular yöneltti. Gensler ise bu sorulara ayrıntılı bir şekilde yanıt vermekten kaçındı. Gary Gensler yalnızca davanın hala devam ettiğini belirtti.

Bu Gary Gensler’in Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ilk sessiz kalışı değil. Gary Gensler bu yılın Nisan ayında da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nin yönelttiği bir soruya doğrudan cevap vermekten kaçınmıştı. O dönemde komite, SEC’in Ethereum’u bir menkul kıymet mi yoksa emtia olarak mı gördüğünü sormuştu.