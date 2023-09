Milyonlarca XRP yatırımcısını ve kripto para sektörünü yakından ilgilendiren Ripple-SEC davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Eski ABD’li Savcı Yardımcısı Rahul Mukhi, SEC’in Ripple açtığı davada Ripple’ı ve CEO’su Brad Garlinghouse’u temsil edecek.

Ripple, 2020 yılından bu yana SEC’e karşı mücadele verdiği davayı kendi lehine sonuçlandırmaya kararlı. Öyle ki Ripple bu davayı kesin bir şekilde sonuçlandırmak için art arda hamleler yapıyor. Bu kapsamda Ripple, davayı kazanmalarına ciddi anlamda katkı sağlayabilecek ünlü bir avukatı işe aldı.

Savunma avukatı ve ABD Federal savcısı James K. Filan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada SEC davasında Ripple’ı ve CEO’su Brad Garlinghouse’u Rahul Mukhi’nin temsil edeceğini açıkladı.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP Attorney Rahul Mukhi, of Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, has filed his Appearance on Behalf of @bgarlinghouse. Attorney Mukhi’s bio is below.https://t.co/n4K0cVQTHz pic.twitter.com/Tq7AXe2Ssa

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) September 25, 2023