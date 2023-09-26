Milyonlarca XRP yatırımcısını ve kripto para sektörünü yakından ilgilendiren Ripple-SEC davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Eski ABD’li Savcı Yardımcısı Rahul Mukhi, SEC’in Ripple açtığı davada Ripple’ı ve CEO’su Brad Garlinghouse’u temsil edecek.

Ripple, 2020 yılından bu yana SEC’e karşı mücadele verdiği davayı kendi lehine sonuçlandırmaya kararlı. Öyle ki Ripple bu davayı kesin bir şekilde sonuçlandırmak için art arda hamleler yapıyor. Bu kapsamda Ripple, davayı kazanmalarına ciddi anlamda katkı sağlayabilecek ünlü bir avukatı işe aldı.

Ripple, Avukat Rahul Mukhi’yi İşe Aldı

Savunma avukatı ve ABD Federal savcısı James K. Filan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada SEC davasında Ripple’ı ve CEO’su Brad Garlinghouse’u Rahul Mukhi’nin temsil edeceğini açıkladı.

2010-2016 yılları arasında ABD’de savcı yardımcısı olarak görev yapan Rahul Mukhi, alanında oldukça ünlü isimlerden biri. Kamudaki görevinin ardından uluslararası hukuk firması Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP’ye katılan Rahul Mukhi, bu şirkette danışmanlık yapıyordu.

Rahul Mukhi son 10 yıllık süreçte vergi ve mali dolandırıcılık, kamu yolsuzluğu, siber suçlar, kara para aklama, organize suçlar gibi çeşitli yüksek profilli davaya liderlik etti.

Ripple-SEC Davasında Neler Oluyor?

Bir destana dönüşen Ripple-SEC davası, 2020 yılının Aralık ayında başladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bu davada Ripple’ı XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladı.

Davada geride bıraktığımız yaklaşık 3 yıllık süreçte taraflar birçok kez kilit hamleler yaptı. Ancak bu yılın Temmuz ayında yaşanan bir gelişme, Ripple’ın SEC karşısında davada şimdiye kadarki en büyük zaferi kazanmasıyla sonuçlandı.

Davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Temmuz ayında XRP’nin ikincil piyasalardaki satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Bu da Ripple’ın bireysel yatırımcılara yaptığı XRP satışlarının menkul kıymet teşkil etmediği anlamına geliyor. Dolayısıyla Ripple, SEC karşısında önemli bir zafer elde etti. Bununla birlikte dava henüz sonuçlanmış değil.

SEC, Eylül ayında mahkemenin bu kararını temyize götürdü. Bazı analistler, SEC’in temyiz başvurusunun sonuçsuz kalacağını ve Ripple’ın davayı kazanabileceğine inanıyor. Bu isimlerden biri de popüler Twitter (X) analisti KALEO.