Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve şirketin başkanı Monica Long SEC davasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Brad Garlinghouse ve Monica Long’a göre SEC’in Ripple’a açtığı dava nedeniyle Ripple’ın operasyonlarını ABD dışına genişletebileceğinin sinyallerini verdi.

Ripple ile SEC arasındaki yasal savaş uzun bir süredir kripto para topluluğunun ana gündem maddelerinden biri. SEC 2020 yılında XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla Ripple’a dava açmıştı.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden davada taraflar bugüne kadar birçok kez birbirlerine karşı üstünlüğü ele geçirdi. Şu anda ise üstünlük Ripple’ın elinde. Çünkü davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres geride bıraktığımız Temmuz ayında Ripple’ın ikincil piyasadaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetti.

Gelin son birkaç ay içerisinde davada yaşanan gelişmelere yakından bakalım:

Davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres 13 Temmuz’da XPR’nin ikincil piyasalardaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetti. Bu da XRP’nin perakende yatırımcılara yapılan satışlarının menkul kıymet yasaları kapsamında değerlendirilemeyeceği anlamına geliyor.

Dolayısıyla bu karar, Ripple’ın SEC’in açtığı davayı kazanacağına dair umutları arttırdı.

Mahkemenin bu kararı sonrası Ripple’ın XRP’si yükselişe geçti ve %80’in üzerinde değer kazanarak 0,9 doların üzerine yükseldi. Ancak SEC, mahkemenin bu kararından memnun olmadı ve kısa bir süre içerisinde kararı temyize götürdü.

Her ne kadar Ripple, SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede önemli zaferler kazansa da davanın sonucuna ilişkin belirsizlik devam ediyor. Bu nedenle Ripple, dikkatini ABD dışındaki ülkelere kaydırmaya başladı. Öyle ki Brad Garlinghouse, şirketinin yeni işe alımlarını ABD yerine Singapur, Hong Kong, Dubai ve İngiltere gibi ülkelere kaydıracağını açıkladı.

Ripple’ın Başkanı Monica Long da şirketiyle SEC arasında devam eden davaya ilişkin açıklamalarda bulundu ve sonuna kadar mücadele etmeye hazır olduklarını belirtti.

Davada sonuna kadar mücadele etmeye devam etmeyi planlıyoruz.

Monica Long, SEC’in Ripple’a açtığı davanın önemli olduğunu ve Ripple’ın tüm dünyaya genişlemesine yol açacağını ifade etti.

Bu davada da netlik elde ettik. Yargıcın bu davadaki kararı çok açık bir şekilde XRP’nin kendi başına bir menkul kıymet olmadığını gösterdi. bu da operasyonlarımızı genişletmemiz için bize kapıları açtı, sadece ABD’de değil, küresel olarak yeni fırsatlar yarattı.