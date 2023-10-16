SEC, Ripple’a açtığı davada güç kaybetmiş gibi görünse de davanın nihai karar, 23 Nisan 2024’teki duruşmada verilecek.

Özet:

Ripple ile SEC arasındaki dava neredeyse 4 yıldır devam ediyor.

Ripple, davada son 4 ayda kazandığı iki önemli zafer sonucunda elini ciddi şekilde güçlendirdi. Bu süreçte XRP fiyatı da kayda değer yükselişler yaşadı.

Bazı analistler ve uzmanlar, SEC’in davayı düşürebileceğini ve Ripple’a yönelttiği suçlamaları geri çekebileceğine inanıyor.

Ripple-SEC Davasında Son Durum Ne?

SEC’in Ripple’a açtığı dava neredeyse 4. yılına girmek üzere ve hala kripto para topluluğunun ana gündem maddelerinden biri. Dava, 2020 yılının Aralık ayında SEC’in Ripple’ı XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçlamasıyla başladı.

Davada her iki taraf yaptıkları hamlelerle birbirlerini ciddi şekilde yıprattı. En önemli gelişme ise bu yılın Temmuz ayında gerçekleşti. Davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi teşkil etmediğine hükmetti. Bu da XRP’nin ikincil piyasada yapılan satışlarının menkul kıymet satışı olarak değerlendirilemeyeceği anlamına geliyor.

Temmuz ayındaki kararın ardından XRP yaklaşık %80 oranında değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükseldi. SEC ise bu karardan memnun kalmadı ve Eylül ayında kararı temyize götürdü. SEC’in bu hamlesinin ardından XRP bir kez daha düşüşe geçti.

Yargıç Analisa Torres, 3 Ekim’de SEC’in temyiz talebini reddetti. Sonuç olarak son 4 ay içerisinde Ripple, SEC karşısında ikinci önemli zaferini kazandı. Bu gelişme sonucunda XRP ve kripto para piyasası bir kez daha yükselişe geçti.

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen dava henüz sonuçlanmış değil. Davada son duruşmanın 23 Nisan 2024 tarihinde görülmesi ve nihai kararın çıkması bekleniyor.

Davanın Ripple lehine seyretmesine rağmen kısa bir süre önce San Fransisco merkezli şirketin CFO’su Kristina Campbell istifa etti ve bir sağlık şirketine CFO olarak katıldı. Bu gelişme, kripto para topluluğunda kafa karışıklıklarına yol açtı.

SEC-Ripple Davası Nasıl Sonuçlanacak?

Yaşanan son gelişmeler ışığında birçok önde gelen analist ve uzman, davanın nasıl sonuçlanacağına dair görüşlerini paylaştı. Bu isimlerden biri de ABD’li avukat Jeremy Hogan.

Jeremy Hogan, SEC’in Ripple’a açtığı davada çıkmaza girdiğini ve büyük olasılıkla uzlaşmaya varmak için girişimlerde bulunacağını iddia etti. Jeremy Hogan, SEC’in Ripple ile uzlaşma olasılığının %19 olduğunu iddia ediyor.

Dizer Capital’in kurucusu Yassin Mobarak ise kısa bir süre önce yaptığı açıklamada SEC’in, Ripple ve CEO’su Brad Garlinghouse’a yönelttiği suçlamaları geri çekeceğini ve davayı düşüreceğini öngörüyor.

Yassin Mobarak’e göre SEC, bu davayı geri çekmezse yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkacak ve davanın bir sonraki duruşması ABD’nin menkul kıymetler düzenleyicisinin lehine sonuçlanmayacak.