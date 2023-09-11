Ripple ile SEC arasında 2020 yılından bu yana devam eden davayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), mahkemenin Ripple lehine verdiği karara itiraz etti.

SEC, destanlaşan davada, Ripple’ın kısmi bir tarihi zafer kazanmasına yol açan karara resmen itiraz etti.

Yargıç Analisa Torres geride bıraktığımız Temmuz ayında önemli bir zafer kazanmıştı. Davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres 13 Temmuz’da XPR’nin ikincil piyasalardaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetti. Bu da XRP’nin perakende yatırımcılara yapılan satışlarının menkul kıymet yasaları kapsamında değerlendirilemeyeceği anlamına geliyor.

Her ne kadar dava henüz sonuçlanmamış olsa da mahkemenin bu kararı, Ripple adına tarihi bir zafer olarak yorumlandı ve kripto para piyasasında önemli bir yükseliş trendine yol açtı. SEC’in mahkemenin bu kararından memnun olmadığı biliniyordu ve SEC’in bu kararı temyize götüreceği iddia ediliyordu. Hatta geride bıraktığımız Ağustos ayında SEC, karara itiraz etmek için mahkemeden izin istedi.

Geride bıraktığımız hafta sonu SEC, davaya itiraz için resmi başvuruda bulundu.

Ripple ile SEC Arasındaki Davada Son Gelişmeler

CryptoPotato olarak birkaç gün önce bildirdiğimiz üzere SEC, mahkemenin Ripple lehine verdiği karara itiraz etti. SEC’in itirazı Ripple’ın yaptığı iki tür satışa odaklanıyor: “programatik satışlar” ve mahkeme tarafından “diğer dağıtımlar” olarak sınıflandırılanlar.

Yargıç Analisa Torres, 13 Temmuz’da Ripple’ın programatik yani bireysel yatırımcılara yaptığı satışların kayıt dışı menkul kıymet satışı olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti. “Diğer dağıtımlar” başlığı ise Ripple’ın mal ve hizmetler karşılığında XRP tekliflerini ve satışlarını içeriyor.

Yaklaşık 3 yıldır süren davanın yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor. Kripto para topluluğu ve önde gelen isimler, davanın sonucunun piyasa üzerinde çok ciddi sonuçları olacağını düşünüyor.

Ripple’ın davayı kazanması sektörün gelişimi ve genişlemesi için kritik öneme sahipken davayı SEC’in kazanması ise kripto paraların ABD’deki geleceğini bir süreliğine olumsuz olarak etkileyebilir.

Bu dava, Ripple ve kripto para topluluğu tarafından da yakından takip ediliyor. 75.000 Ripple yatırımcısını temsil eden avukat John Deaton, müvekkillerinin %53’lük önemli bir kısmının ABD’de bulunduğunu belirtiyor. John Deaton’un müvekkillerinin kalan kısmının önemli bir bölümünü ise Birleşik Krallık (İngiltere), Avustralya ve Kanada’daki yatırımcılar oluşturuyor.

XRP’nin Yükselişi ve Düşüşü

Ripple’ın kripto para birimi XRP, Yargıç Analisa Torres’in Ripple lehine karar açıklamasının ardından kısa bir süreliğine yükselişe geçti. Öyle ki XRP Temmuz ayında %80’in üzerinde değer kazanarak 0,9 doların üzerine yükseldi.

Ancak ne yazık ki XRP bu yükseliş trendini korumayı başaramadı ve düşüşe geçti. Haberimizin hazırlandığı sırada XRP 0,47 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bu da kabaca %50’lik bir düşüş anlamına geliyor.