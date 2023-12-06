Ripple, 2023 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı 3 önemli zafer elde etti.

Özet:

ABD SEC’in Ripple’a açtığı dava 2020 yılından bu yana devam ediyor. Davanın kısa bir süre içerisinde sonuçlanacağına dair söylentilere rağmen henüz bu konuda atılmış somut bir adım yok. Dolayısıyla davada nihai kararın verileceği 23 Nisan 2024 tarihi bekleniyor.

Temmuz ayında mahkeme, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetti. Böylelikle Ripple devam eden davada tarihi bir zafer elde etti.

SEC’in bu kararı temyize taşısa da mahkeme temyiz talebini reddetti. Bununla birlikte geride bıraktığımız aylarda SEC, Ripple yöneticileri hakkındaki suçlamaları düşürdü.

Bu yazımızda Ripple ile SEC arasındaki davadaki son gelişmelere değineceğiz ve davanın sonuçlanmasının XRP ve kripto para piyasası üzerindeki olası sonuçlarına yakından bakacağız.

Ripple-SEC Davasındaki Son Durum Ne?

Ripple ile SEC arasındaki davada son dönemde kayda değer pek fazla gelişme yaşanmadı. Davanın 2024 yılının bahar aylarında karara bağlanması bekleniyor. Ancak yine de Ripple-SEC davasında göz önünde bulundurulması gereken birkaç gelişme var.

Bunlardan ilki ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Kasım ayının sonlarında düzenlediği gizli bir toplantı. Bu toplantıda kurum ve ihtiyati tedbir davalarının çözümü, kurum ve idari işlemlerin çözümü, dava taleplerinin çözümü ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli konular gündeme getirildi.

Bu toplantı, SEC ile Ripple arasındaki davanın beklenilenden çok daha kısa bir süre içerisinde çözüme ulaştırılacağına dair spekülasyonlara yol açtı. Ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir adım atılmadı ve hala davada 2024 yılının bahar ayınca gerçekleştirilecek nihai duruşma bekleniyor.

Ripple ile SEC Arasındaki Davanın Özeti

2020 yılının Aralık ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla Ripple’a dava açtı. 4 yılı aşkın süredir devam eden davada taraflar yaptıkları hamlelerle üstünlüğü ele geçirdi.

Ancak bu yılın Temmuz ayında mahkemenin verdiği bir özet karar, Ripple’ın davada şimdiye kadarki en büyük zaferi elde etmesiyle sonuçlandı. Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teşkil etmediğine hükmetti. Bu da XRP’nin ikincil piyasadaki satışlarının menkul kıymet yasaları uyarınca değerlendirilemeyeceği anlamına geliyor. Bu karar başta XRP olmak üzere kripto para piyasasında yükselişleri tetikledi.

Takip eden aylarda Ripple, SEC karşısında iki önemli zafer daha kazandı. 3 Ekim’de mahkeme, SEC’in temyiz talebini reddetti ve Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ile Yönetim Kurulu Başkanı Chris Larsen SEC tarafından yöneltilen suçlamalardan aklandı.

Davada nihai kararın verileceği duruşmanın 2024 yılının Nisan ayında gerçekleştirileceği planlanıyor. Ripple’ın bu davayı kazanması, SEC menkul kıymet olarak sınıflandırılan diğer kripto paralar için de emsal teşkil edeceğinden piyasada büyük bir yükselişe yol açabilir. SEC’in davayı kazanması durumunda ise bu durumun tam tersi yaşanabilir.