Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında uzun süredir devam eden dava sürecinde önemli bir gelişme yaşandı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Analisa Torres, tarafların ceza indirimi talebini usule uygun bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Kararın ardından XRP fiyatında sert bir düşüş görüldü.

Avukat James Filan’ın 15 Mayıs’ta aktardığına göre, Ripple ve SEC, 8 Mayıs’ta ortaklaşa sundukları başvuruda, geçtiğimiz yıl mahkeme tarafından verilen 125 milyon dolarlık para cezasını 50 milyon dolara düşürme konusunda anlaşmıştı. Ancak başvuru, mahkeme prosedürlerine uygun yapılmadığı için reddedildi. Yargıç Torres, kararında “Yetki bu mahkemeye geri verilmiş olsaydı bile başvuru usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilecekti.” ifadelerine yer verdi.

Nothing in today’s order changes Ripple’s wins (i.e. XRP is not a security, etc). This is about procedural concerns with the dismissal of Ripple’s cross-appeal. Ripple and the SEC are fully in agreement to resolve this case and will revisit this issue with the Court, together. https://t.co/vBQdBD3FNe

— Stuart Alderoty (@s_alderoty) May 15, 2025