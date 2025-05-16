Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında uzun süredir devam eden dava sürecinde önemli bir gelişme yaşandı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Analisa Torres, tarafların ceza indirimi talebini usule uygun bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Kararın ardından XRP fiyatında sert bir düşüş görüldü.

Ceza İndirimi Talebi Reddedildi

Avukat James Filan’ın 15 Mayıs’ta aktardığına göre, Ripple ve SEC, 8 Mayıs’ta ortaklaşa sundukları başvuruda, geçtiğimiz yıl mahkeme tarafından verilen 125 milyon dolarlık para cezasını 50 milyon dolara düşürme konusunda anlaşmıştı. Ancak başvuru, mahkeme prosedürlerine uygun yapılmadığı için reddedildi. Yargıç Torres, kararında “Yetki bu mahkemeye geri verilmiş olsaydı bile başvuru usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilecekti.” ifadelerine yer verdi.

Nothing in today’s order changes Ripple’s wins (i.e. XRP is not a security, etc). This is about procedural concerns with the dismissal of Ripple’s cross-appeal. Ripple and the SEC are fully in agreement to resolve this case and will revisit this issue with the Court, together. https://t.co/vBQdBD3FNe — Stuart Alderoty (@s_alderoty) May 15, 2025

Ripple Cephesinden Açıklama

Ripple’ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty, kararın yalnızca usule ilişkin olduğunu vurguladı. Alderoty, Ripple’ın önemli kazanımlarının, örneğin XRP’nin menkul kıymet sayılmaması gibi, geçerliliğini koruduğunu belirtti. SEC ile davayı tamamen çözme konusunda uzlaştıklarını ifade eden Alderoty, mahkemeye yeni bir başvuru yapılacağını söyledi.

XRP’de Yüzde 5 Düşüş

Kararın ardından XRP fiyatı bir ara yüzde 5,5’in üzerinde değer kaybederek 2,36 dolara kadar geriledi. Kısmen toparlanan token, 2,38 dolar seviyesinde destek buldu. Ancak günlük bazda kayıplar hâlen yüzde 5 civarında konumlanıyor.

Öte yandan Bitcoin, 104 bin dolar sınırına yaklaşarak daha dirençli bir görünüm sergiledi.