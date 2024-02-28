Ripple-SEC davasında son durum ne? Ripple davası ne zaman? XRP davası yorumları…

Gelin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Ripple arasındaki davanın ne zaman sonuçlanacağına ve davada bugün yaşanan gelişmelere yakından bakalım.

Özet:

SEC, Ripple davası için gerekli belgeleri hazırlamak için daha fazla zaman talep ediyor.

XRP fiyatı, analistlerden ve uzmanlardan gelen yükseliş tahminleriyle birlikte boğa koşusunu sürdürüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki dava Aralık 2020’den bu yana devam ediyor. Davanın 23 Nisan 2024 tarihindeki duruşmayla sonuçlanması bekleniyor.

Nihai duruşma tarihi yaklaşırken her iki tarafın da mahkeme kurallarına uyması ve gerekli belgeleri zamanında teslim etmesi gerekiyor. Davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres 2023 yılında SEC’in çözüm yollarına ilişkin belgelerini 13 Mart’a 2024’te kadar, Ripple’ın ise itirazını 12 Nisan’a kadar sunması gerektiğine hükmetmişti.

Kısa bir süre önce yapılan bir başvuruya göre SEC, son tarihin 13 Mart’tan 22 Mart’a uzatılmasını talep etti. SEC ayrıca Ripple’ın itirazını 22 Nisan’a kadar sunup sunmayacağını sordu. Ripple’ın SEC’ten gelen bu talebi kabul ettiği iddia ediliyor.

SEC olası bir ertelemenin, gerekli belgelerin daha düzgün bir şekilde incelenmesi ve olası çözümlerle yollarına ilişkin belgelerin tamamlanması için yeterli zaman sunacağını savunuyor. SEC erteleme başvurusunda şu ifadeye yer verdi:

Federal Hukuk Usulü Kuralları 16(b)(4) uyarınca SEC’in erteleme talebinin kabul edilmesi için “iyi niyet” oluşmuştur. Zira SEC, olası çözüm yollarına ilişkin keşif ve özetini tamamlamak için gayret gösteriyor. Yukarıdakiler göz önünde bulundurulduğunda SEC, mahkemeden son tarihin belirtilen şekilde güncellenmesini saygıyla arz etmektedir.

Bu tarafların davada ilk kez ek süre talep edişi değil. Ripple’ın, çözüm yollarıyla ilgili keşif aşamasında yer alan önemli belgeleri sağlamak için 12 Şubat’a kadar süresi vardı. Ancak Ripple yaptığı başvuru sonucunda 8 gün ek süre aldı.

Ripple’da (XRP) Son Durum

Ripple-SEC davasındaki son gelişmeler, XRP fiyatının yükselişte olduğu bir dönemde geldi. CoinGecko verilerine göre XRP fiyatı son 24 saatte %6’ya varan yükseliş yaşayarak 0,60 dolara kadar yükseldi.

Son dönemde birçok analist ve uzman XRP’nin yakın gelecekte tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükseleceğine dair tahminlerde bulundu. Bu hafta başlarında EAGRAG CRYPTO XRP için 27 dolarlık tahminde bulundu.

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