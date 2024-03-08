Anonim kripto para araştırmacısı Dark Horse, Ripple-SEC davasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dark Horse’un bu açıklaması kripto para topluluğunda spekülasyonlara yol açtı.

Dark Horse, 7 Mart 2024 tarihinde yaptığı paylaşımda Ripple’ın XRP’sinin yasal tanımı olmayan bir dijital varlık olduğunu iddia etti. Dark Horse’a göre bu anlamda Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, XRP’yi hiçbir zaman bir menkul kıymet veya emtia olarak sınıflandırmadı.

🤔🤔🤔 Need some X Legal help please to debate this..

➡️ I believe that Judge Torres has not determined XRP token as a security or commodity

➡️ I also believe that she did not define XRP as not a security either 🤔

➡️ Judge Torress stated that XRP can not be a Transaction.… pic.twitter.com/3DzKrG4BXD — ĐΛRKHØRSΞ™ (@DarkhorseDNME4) March 7, 2024

Torres’ten Kelime Oyunu

Dark Horse davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in XRP’yi tanımlamak için belirli terimleri kullanmaktan kaçınarak akıllıca bir hamle yaptığını belirtti. Dark Horse, Yargıç Analisa Torres’in açıklamalarından bir kesit paylaştı:

Dijital bir token olarak XRP, tek başına bir yatırım sözleşmesinin Howey gerekliliklerini içeren bir ‘sözleşme, işlem ya da plan’ değildir.

Dark Horse’a göre Yargıç Analisa Torres’in bu açıklamaların XRP ve SEC’in hedef aldığı diğer kripto para birimlerinin menkul kıymet olmadığını gösteriyor. Dark Horse, Yargıç Analisa Torres’in XRP’yi bir menkul kıymet, emtia veya para birimi olarak sınıflandırma konusunda somut davranmadığını da sözlerine ekledi.

Dark Horse’a göre Yargıç Analisa Torres bu konuya hiç değinmedi. Dark Horse’un paylaşımından bir kesit şu şekilde:

Sadece konuyu geçiştirdi ve kendi aralarında bir menkul kıymet işlemi olmadıklarını, dolayısıyla Howey Testine tabi olmadıklarını söyledi.

Dark Horse Spekülasyonu Yalanladı

Dark Horse, Yargıç Analisa Torres’in XRP’yi bir emtia veya menkul kıymet olarak sınıflandırmadığını ve bu nedenle de Ripple topluluğunun XRP’yi yasal netliğe sahip tek kripto para olarak tanımlamasının doğru olmadığını söyledi.

XRP Topluluğu Tepki Gösterdi

Beklenildiği üzere XRP Ordusu, Dark Horse’un bu açıklamalarına tepki gösterdi. Bazıları Dark Horse’un bu araştırmasını “komik” olarak nitelendirdi.

Bazıları ise Dark Horse’a XRP’lerini satmasını ve bir daha XRP topluluğuna dahil olmamasını tavsiye etti.

Ripple-SEC Davasına İlişkin Uzman Görüşleri

Ripple-SEC davasına ilişkin heyecan özellikle 2023 yılının ikinci yarısıyla birlikte önemli ölçüde arttı. Ripple cephesi 2023 yılının ikinci yarısında SEC karşısında 3 kısmi zafer kazandı. 2024 yılının başlarında ise SEC, Ripple karşısında önemli bir kısmi zafer kazandı.

Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın geçmişte kurumsal yatırımcılara yaptığı XRP satışlarını yatırım sözleşmesi olarak değerlendiriyor. Bu da SEC’in XRP’yi bir menkul kıymet olarak sınıflandırmasını destekliyor.

Öte yandan Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının ise yatırım sözleşmesi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Son dönemde bazı uzmanlar bu konuyu masaya yatırdı. Fox Business muhabiri Charles Gasparino, Yargıç Analisa Torres’in kararının XRP’nin hem menkul kıymet olduğunu hem de olmadığını gösterdiğini belirtti.

Charles Gasparino, mahkemenin bu kararsız tutumunun BlackRock gibi devlerin, spot XRP ETF’lerini başlatmasını zorlaştırdığını belirtti.