Anonim kripto para araştırmacısı Dark Horse, Ripple-SEC davasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dark Horse’un bu açıklaması kripto para topluluğunda spekülasyonlara yol açtı.

Dark Horse, 7 Mart 2024 tarihinde yaptığı paylaşımda Ripple’ın XRP’sinin yasal tanımı olmayan bir dijital varlık olduğunu iddia etti. Dark Horse’a göre bu anlamda Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, XRP’yi hiçbir zaman bir menkul kıymet veya emtia olarak sınıflandırmadı.

🤔🤔🤔 Need some X Legal help please to debate this..

➡️ I believe that Judge Torres has not determined XRP token as a security or commodity

➡️ I also believe that she did not define XRP as not a security either 🤔

➡️ Judge Torress stated that XRP can not be a Transaction.… pic.twitter.com/3DzKrG4BXD

— ĐΛRKHØRSΞ™ (@DarkhorseDNME4) March 7, 2024