ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 2 Ekim’de yaptığı temyiz başvurusu, İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nin PACER sistemine resmen kaydedildi.

XRP destekçisi avukat James K. Filan bu gelişmeyi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Filan, SEC’in temyiz başvurusunun ABD İkinci Bölge Mahkemesi’nin PACER sisteminde kaydedildiğini doğruladı. Bu da SEC’in temyiz başvurusunun temyiz mahkemesinin sistemine düştüğü anlamına geliyor.

SEC’in temyiz başvurusu PACER sisteminde 24-2648 dosya numarasıyla ve “United States Securities and Exchange Commission v. Ripple Labs, Inc.” başlığıyla kaydedildi.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP The appeal has been been docketed on the United States Court of Appeals for the Second Circuit PACER docketing system. The case title is Securities and Exchange Commission v. Ripple Labs Inc. and the docket number is 24-2648. pic.twitter.com/WMqTDrX1PN

Her ne kadar SEC, 2023 yılında Ripple’ın üst düzey yöneticileri Brad Garlinghouse ve Chris Larsen’e açtığı davayı düşürmüş olsa da temyiz başvurusunda bu isimlere “Sanık-Temyiz Savunucusu” olarak yer verdi.

Temyiz başvurusunda ayrıca Jordan Deaton, Hames LaMonte, Tyler LaMonte ve Roslyn Layton’ın isimleri de yer alıyor. Bu kişileri Massachusetts senatör adayı ve avukat John Deaton temsil ediyor.

Temyiz dosyasında davanın başlangıç tarihi 22 Aralık 2020 ve nihai karar tarihi 7 Ağustos 2024 olarak belirtiliyor.

Başvurunun İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nin PACER sistemine kaydedilmesi, Ripple-SEC davasında temyiz sürecinin resmen başladığını gösteriyor. Temyiz sürecinde İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Yargıç Analisa Torres’in kararının hatalı olup olmadığını inceleyecek.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC’in temyiz başvurusundan da eli boş döneceğine inanıyor. Garlinghouse, Ripple’ın bu süreçten başarıyla çıkacağını öngörüyor. Garlinhouse temyiz sürecinin sonucunun yalnızca Ripple ve XRP topluluğu için değil aynı zamanda kripto para sektörü için de büyük taşıdığını söyledi.

Ripple’ın Baş Hukuk Müşaviri Stuart Alderoty de konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Alderoty, temyiz sonucunun Ripple-SEC davasının yanlış bir şekilde yönetildiğini ve mantıksız olduğunu kanıtlayacağını söyledi.

(1) The SEC's decision to appeal is disappointing, but not surprising. This just prolongs what's already a complete embarrassment for the agency. The Court already rejected the SEC’s suggestion that Ripple acted recklessly, and there were no allegations of fraud and, of course,… https://t.co/PQozMMtthf

— Stuart Alderoty (@s_alderoty) October 2, 2024