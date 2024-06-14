Ripple ile SEC arasındaki davada kararın kısa bir süre içerisinde çıkması bekleniyor. Ripple, SEC’ın tazminat talebine karşı yeni bir argüman sundu. Bu argüman, SEC’in Ripple’ı verilmesini talep ettiği 2 milyar dolarlık cezaya odaklanıyor.

Ripple’ın hukuk ekibi, SEC’in Terraform Labs’a karşı açtığı davadaki Consent Judgment kararına ilişkin bir Ek Yetki Bildirimi sundu. Eski federal savcı ve savunma avukatı James K. Filan 13 Haziran’da söz konusu belgeyi X hesabı üzerinden paylaştı.

Ripple Orantılı Ceza Talebinde Bulundu

Ripple cephesi, SEC’in Terraform Labs ile vardığı uzlaşmaya atıfta bulundu. Uzlaşma anlaşmasında Terraform Labs’in 3.586.875.883 dolar tutarında geri ödeme yapması ve 420.000.000 dolar tazminat cezası ödemesi gerektiği belirtiliyor. Bu Terraform Labs’in yaptığı 33 milyar dolarlık brüt satışın %1,27’sine denk geliyor.

Ripple cephesi, SEC’in bu tür davalarda cezaları elde edilen brüt gelirin %0,6’sı ile %1,8’i arasında belirlediğine dikkat çekiyor:

Terraform davasında SEC’in talep ettiği sivil ceza, bu davadaki sivil ceza talebinin mantıksızlığını gözler önüne seriyor. Ripple’ın itirazı, karşılaştırılabilir (ve hatta daha vahim) davalarda, SEC sanığın brüt gelirlerinin %0.6 ile %1.8’i arasında değişen sivil cezalara razı olduğunu açıklamıştı.

Ripple’ın avukatları, SEC’in Ripple’a açtığı davada dolandırıcılık suçlamasının olmadığını ve kurumsal yatırımcıların kayıplar yaşamadığına dikkat çekiyor ve buna rağmen SEC’in çok yüksek bir tazminat cezası talep ettiğini belirtiyor. Ripple cephesi konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Terraform Labs örneği, mahkemenin SEC’in orantısızı ve emsalsiz talebini reddetmesi gerektiğini ve uygun uygun bir tazminat cezasının 10 milyon dolardan fazla olmayacağını teyit etmektedir.

Terraform Labs-SEC Davası

Terraform Labs ve kurucusu Do Kwon kısa bir süre önce ABD tarihinin en büyük menkul kıymet dolandırıcılıklarından birini kasıtlı ve dikkatsizce organize etmekten suçlu bulundu. Bu gelişme sonrasında SEC, 13 Haziran’da mahkemeden Terraform Labs ile varılan 4,47 milyar dolarlık uzlaşmayı onaylamasını talep etti.

2022 yılının Mayıs ayında çöken Terraform Labs yatırımcıların 40 milyar dolardan fazla zarara uğramasına yol açmıştı. Bu uzlaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Terraform Labs’ın mevcut CEO’su Chris Amani, faaliyetlerini durduracaklarını duyurdu.

Ripple ile SEC arasındaki davanın merkezinde yer alan kripto para XRP, son birkaç günde yaşadığı sert kayıpların ardından 0,47 dolar bandında sakinleşti. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,25 oranında yükseliş yaşadı ve 0,4780 dolar seviyesinde işlem görüyor.