Ripple ile SEC arasında devam eden davada yeni gelişmeler var. İkili kısa bir süre önce ortak bir mektup yayınladı. Gelin hem SEC’in hem de Ripple’ın 23 Nisan 2024 yılındaki duruşma öncesindeki taleplerine yakından bakalım.

Özet:

XRP’nin yasal statüsüne ilişkin devam eden Ripple-SEC davasında taraflar ortak bir mektup yayınladı. Ripple ile SEC arasındaki davada karar, 23 Nisan 2024’teki duruşmada belli olacak.

Davanın nasıl sonucu XRP fiyatı için büyük bir önem arz ediyor. Ripple’ın 2023 yılında SEC karşısında elde ettiği kısmi zaferler sonrasında XRP ciddi fiyat yükselişleri yaşamıştı.

Ripple ile SEC arasındaki davada kararın belli olacağı büyük duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple’ı XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçluyor. Bu kapsamda SEC, Ripple’a 2020 yılının Aralık ayında dava açtı.

Ripple ise XRP’nin bir menkul kıymet değil bir para birimi olduğunu iddia ediyor ve bu nedenle SEC’in yetki alanına girmediği tezini savunuyor.

23 Nisan 2024 tarihindeki kritik duruşma yaklaşırken tarafların mahkeme kurallarına uygun hareket etmesi gerekiyor. Kısa bir süre önce mahkeme, olası çözüm yollarına ilişkin özeti için SEC’e 22 Mart’a kadar ek süre verdi. Ripple’ın ise itiraz özetini 22 Nisan’a kadar sunması gerekiyor.

Amerikalı avukat James Filan kısa bir süre öce yaptığı açıklamada Ripple ve SEC’in çözüm yollarıyla ilgili yaklaşan brifinglere ilişkin kapatma konularını belirlemek üzere sulh hakimlerinin onayını talep eden ortak bir mektup sunduğunu bildirdi.

Davanın sonucunun yalnızca XRP’yi değil tüm kripto para piyasasını etkileyeceği öngörülüyor. Bu anlamda 23 Nisan 2024 tarihindeki duruşmadan çıkacak karar, kripto para topluluğunda merakla bekleniyor.

Ripple, geride bıraktığımız yılın Temmuz ayında SEC karşısında ilk kısmi zaferini elde etti. Bu gelişmenin ardından XRP fiyatı yaklaşık %70 oranında değer kazandı. Ripple takip eden aylarda SEC karşısında iki önemli zafer daha kazandı ancak sonraki seferlerde XRP daha küçük çaplı yükselişler yaşadı.