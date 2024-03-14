Ripple ile SEC arasındaki davada 22 Mart kritik tarihlerden biri.

Özet:

Ripple ile SEC arasındaki dava 3 yılı aşkın süredir devam ediyor. SEC, kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı iddiasıyla 2020 yılının Aralık ayında Ripple’a dava açmıştı.

Dava, 23 Nisan 2024 tarihindeki duruşma ile karara bağlanacak. Davanın sonucunun XRP ve kripto para piyasasının geri kalanı üzerinde belirleyeci olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan olası temyizler nedeniyle davada nihai karar 2026 yılına ertelenebilir.

2020 yılının Aralık ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kayıt dışı menkul kıymet satışı yaparak 1,3 milyar dolar topladığı iddiasıyla Ripple’a dava açtı.

Ripple, satışını yaptığı kendi token’i XRP’nin bir menkul kıymet değil, bir para birimi olduğunu ve bu nedenle de SEC’in yetki alanına girmediğini savunuyor.

Son birkaç yılda Ripple-SEC davasında birçok önemli gelişme yaşandı. Ancak bu gelişmelerin en önemlileri 2023 yılında gerçekleşti. 2023 yılında SEC karşısında üç kısmi zafer elde eden Ripple, 23 Nisan 2024’teki duruşma öncesinde üstünlüğü eline geçirdi.

Davada nihai kararın verileceği duruşma tarihi yaklaşırken tarafların da bazı adımlar atması gerekiyor. Amerikalı avukat James Filan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada çözüm yolları brifingine ilişkin takvimi yayınladı. Bu kapsamda SEC’in açılış özetini 22 Mart’a kadar teslim etmesi gerekiyor.

Başlangıçta bu tarih 13 Mart olarak belirlenmişti. Ancak SEC tarihin ertelenmesi için başvuruda bulundu ve bu başvuru mahkeme tarafından kabul edildi.

Amerikalı avukat, Ripple’ın itiraz özetini 22 Nisan’a kadar, SEC’in cevap özetini ise 6 Mayıs’a kadar sunulması gerektiğini bildirdi.

Her halükarda Ripple-SEC davasının sonucunun XRP fiyatı üzerinde büyük bir etki yaratacağı tahmin ediliyor. Ancak davanın bu yıl kesin olarak çözüme ulaştırılamama ihtimali de masada. Zira olası temyizler nedeniyle davada nihai karar 2026 yılına ertelenebilir.

ChatGPT ise davada nihai kararın bu yıl içerisinde çıkacağına inanıyor.