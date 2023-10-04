Ripple ile SEC davasında duruşma tarihi belli oldu. Taraflar 24 Nisan 2024 tarihinde hakim karşısına çıkacak. Dolayısıyla kripto para piyasasının geleceği için büyük önem arz eden duruşmaya 6 aydan daha kısa bir süre kaldı.

Ripple (XRP) Neden Yükseliyor?

Davada geride bıraktığımız Temmuz ayında önemli bir gelişme yaşandı. 13 Temmuz 2023’te davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetti. Bu da XRP’nin bireysel yatırımcılara yaptığı XRP satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceği anlamına geliyor.

SEC ise Eylül ayı başında bu kararı temyize götürdü. Ancak SEC, 3 Ekim’de bu temyiz başvurusunu reddetti. Dolayısıyla Ripple, SEC karşısında yeni ve tarihi bir zafer daha kazandı.

Bu gelişme sonucu kripto para piyasasının genelinde düşüşler yaşanırken Ripple (XRP) %5’in üzerinde değer kazanarak 0,55 dolara kadar yükseldi.

Ripple ile SEC arasında 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davada bir sonraki duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bu davanın sonucunun hem Ripple’ın (XRP), hem genel anlamda kripto para piyasasının hem de kripto paraların ABD’deki geleceği üzerinde büyük ölçüde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Duruşma öncesinde Ripple’ın ve SEC’in 4 Aralık 2023 tarihine kadar ön duruşma başvurularını ve gerekli belgeleri mahkemeye sunması gerekiyor.

Ripple, SEC Karşısında İkinci Büyük Zaferini Kazandı

XRP bu gelişmenin ardından hızlıca yükselişe geçerek 0,55 dolara dokundu. Söz konusu artış, kripto para piyasasının genelinin düşüş trendinde olduğu sırada geldi.

Ripple’ın 13 Temmuz’da SEC karşısında tarihi bir zafer kazanmasıyla XRP %80’in üzerinde değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükselmişti.

Her ne kadar son 24 saatte yaşanan yükseliş Temmuz ayındaki kadar büyük olmasa da önemli bir fiyat hareketliliği olarak kayıtlara geçti.

Davada yaşanan son gelişme hakkında daha fazlasını öğrenmek için aşağıdaki YouTube videomuza göz atabilirsiniz.