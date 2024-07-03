Ripple kısa bir süre önce SEC’in ceza talebini 2 milyar dolardan 102 milyon dolara indirme teklifini reddetti.

ABD merkezli blockchain girişimi Ripple, son hamlesiyle SEC’e meydan okuyor. Ripple, kripto para sektöründe net düzenleyici kurallara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kısa bir süre içerisinde sonuçlanması beklenen dava başta XRP olmak üzere kripto para piyasasında önemli fiyat hareketliliklerini tetikleyebilir.

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2 Temmuz Salı günü Ripple, mahkemeye yaptığı başvuruda SEC’in ceza talebini 2 milyar dolardan 102 milyon dolara indirme teklifini reddetti. SEC’nin düzenleyici yaklaşımına meydan okuyan Ripple, kripto para sektörünün açık ve şeffaf düzenlemelere sahip olmadığını ve resmi yasal düzenleme gerektiğini vurguladı. Ripple’ın bu hamlesi 3,5 yıldır devam eden davada önemli bir değişim olarak yorumlanıyor.

Ripple SEC’e Meydan Okuyor

Bu gelişme, Ripple’ın kendinden emin bir şekilde SEC’e meydan okuduğu anlamına geliyor. Ripple ayrıca Binance’in kısa bir süre önce elde ettiği zaferden de yararlanıyor. Kısa bir süre önce ABD’de bir federal mahkeme, Binance’in BNB satışlarının ve kripto paraların menkul kıymet olmadığına hükmetti.

SEC bir varlığın menkul kıymet olup olmadığını belirlerken Howey testinden de yararlanıyor. Ripple, 2 Temmuz’da yaptığı başvuruda maddi olmayan dijital varlıkların Howey testi ile belirlenen kriterleri karşılamadığını dolayısıyla da bu tür varlıkların menkul kıymet olmadığını savundu. Ripple, SEC’in kripto para sektörünü düzenleme çabalarını sorguladı ve yatırımcıları belirsizlik içerisinde bıraktığını belirtti.

SEC’nin Ripple’ın bu hamlesine Terraform Labs’in mahkeme kararına atıfta bulunarak yanıt vermesi bekleniyor. ABD’de görülen söz konusu davada Yargıç Rakoff, Terraform Labs ve kurucusu Do Kwon’un TerraUSD ve Luna’yı menkul kıymet olarak kaydettirmeyerek ABD menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğine hükmetmişti.

Sonuç olarak Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un da belirttiği üzere davanın 2024 yılının yaz aylarında sonuçlanması bekleniyor. Ripple, davada 2023 yılının Temmuz ayında kritik bir kısmi zafer elde etmiş ve sonrasında XRP fiyatı 0,94 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

Davada kesin kararın çıkmasıyla başta XRP olmak üzere kripto para piyasasında ciddi fiyat hareketliliklerinin yaşanması bekleniyor. Dava ayrıca SEC’in menkul kıymet olarak tanımladığı diğer kripto paraları da yakından ilgilendiriyor.

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