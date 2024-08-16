Ripple’ın Baş Hukuk Müşaviri Stuart Alderoty, SEC’in (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) açtığı davada temyize gitmemesi gerektiğini belirtti.

Özet:

Ripple, SEC tarafından 125 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Bu miktar, ilk talep edilen 2 milyar dolara kıyasla oldukça düşük.

Ripple, bu sonucu bir zafer olarak değerlendiriyor ve temyiz durumunda da iddialı.

Sonraki Adımlar Ne Olabilir?

Ripple ile SEC arasındaki hukuki mücadele, 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Ağustos ayı başlarında Yargıç Torres, şirketin belirli menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 125 milyon dolar para cezası ödemesine karar verdi. Bu miktar, SEC’in başlangıçta talep ettiği 2 milyar doların %94’ü oranında bir indirim anlamına geliyor.

Bazıları bu kararı Ripple için büyük bir zafer olarak görürken, diğerleri SEC’in temyize gitme olasılığına dikkat çekiyor. Ripple’ın Baş Hukuk Müşaviri Stuart Alderoty, SEC’in böyle bir adım atmasının kendisini şaşırtmayacağını ifade etti. Ancak, SEC’in bazı temel mahkeme kararlarına itiraz edemeyeceğini vurguladı:

XRP’nin ‘menkul kıymet olmadığı’ ve XRP’nin ikincil piyasa işlemlerinin ‘menkul kıymet işlemleri olmadığı’ yönündeki mahkeme kararları yasaldır ve SEC temyize gitse bile bu değişmez.

Alderoty, temyiz mahkemesinin mahkeme kararlarını geri çevirme olasılığının %10’dan az olduğunu belirterek, SEC’in bu davada kesin bir zafer kazanma şansının oldukça düşük olduğunu savundu:

Yargıç Torres’in bu davadaki tüm konuları dikkatli ve düşünceli bir şekilde ele alması göz önüne alındığında, herhangi bir temyizin SEC için zorlu olacağını düşünüyoruz. Eğer SEC’e danışmanlık yapıyor olsaydım, temyize gitmemelerini tavsiye ederdim.

Ripple, Mahkeme Kararından Memnun mu?

Alderoty, şirketin yargıçların kararına saygı göstereceğini ve 125 milyon dolarlık para cezasını nakit olarak ödeyeceğini belirtti. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da, mahkemenin SEC’in iddialarını abarttığını kabul ettiğini belirterek, Ripple’ın bu kurallara uyacağını taahhüt etti. Garlinghouse, “Bu, Ripple, sektör ve hukuk devleti için bir zaferdir. SEC’in XRP topluluğuna karşı esen rüzgarları artık sona ermiştir,” dedi.