Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki yasal savaş, XRP yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Davada kısa süre önce gerçekleşen gelişmeler arasında Ripple’ın SEC’nin çözüm önerilerine karşı yanıtı ve büyük bir XRP balinası tarafından gerçekleştirilen yüklü varlık transferi yer alıyor. Son gelişmeler XRP’de fiyat dalgalanmalarını tetikledi.

Ripple’ın SEC’e Yanıtı

Ripple, devam eden davada SEC’nin potansiyel çözümlerle ilgili argümanlarına karşı bir yanıt dilekçesi sundu. Ripple cephesi, davada şirketin mali durumunun mahkeme kararını etkilememesi gerektiğini savunuyor ve bu nedenle kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılmamasını talep ediyor.

Ripple’ın CTO’su David Schwartz kısa bir süre içerisinde Consensus 2024 etkinliğinde Ripple’ın XRP Ledger üzerinde kurumsal DeFi vizyonunu tartışacak. Böylelikle Ripple’ın geleneksel finans sektörü ile DeFi arasında köprü kurma stratejisine dair detaylar belli olacak. Bu kapsamda David Schwartz’ın açıklamaları, başta XRP olmak üzere kripto para sektörü üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

XRP Fiyatında Son Durum Ne?

Ripple-SEC davasında yaşanan son gelişmeler ve bir XRP balinasının 51 milyon XRP’yi borsalara transfer etmesi, XRP fiyatında dalgalanmalara yol açtı.

CoinGecko verilerine göre XRP son 24 saatte %1,7 oranında değer kaybederek 0,5158 dolar seviyesine geriledi. Analistler XRP’nin kısa vadede 0.5120 ile 0.5400 dolar arasında fiyat dalgalanmaları yaşayacağını öngörüyor. XRP fiyatının 0.5120 dolar seviyesinin altına gerilemesi durumunda ise düşüş trendi başlayabilir.

Ripple ve SEC arasındaki bu dava, XRP topluluğu tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.