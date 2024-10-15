Ripple ile SEC arasındaki davada 7 Ağustos tarihinde nihai karar çıktı. Ancak tarafların temyiz başvurusunda bulunmasıyla birlikte dava devam ediyor. Gelin Ripple-SEC davasında bu hafta yaşanabilecek önemli gelişmelere yakından bakalım.

SEC, 2 Ekim’de Ripple davası için temyiz başvurusunda bulundu. SEC’in hangi mahkeme kararı için temyiz başvurusunda bulunduğunun 16 Ekim Çarşamba günü netleşmesi bekleniyor.

Ripple-SEC Davasında Son Durum

2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davası, son birkaç yıl içerisinde açıklanan mahkeme kararlarına rağmen devam ediyor. 13 Temmuz 2023 tarihinde Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın XRP aracılığıyla yaptığı satışların menkul kıymet işlemi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Torres, 7 Ağustos 2024 tarihinde ise ikincil piyasalarda yapılan XRP satışlarının menkul kıymet yasaları kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verdi. Bununla birlikte mahkeme Ripple’ı 125 milyon dolar para cezasına çarptırdı.

125 milyon dolarlık cezanın SEC’in talep ettiği 2 milyar dolarlık cezadan daha düşük olması nedeniyle karar, Ripple cephesinde coşkuyla karşılandı.

Ripple’ın Baş Hukuk Müşaviri Stuart Alderoty geride bıraktığımız hafta yaptığı açıklamada karşı temyiz başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Alderoty, “yatırım sözleşmesinin, bir sözleşmede yer alan haklar ve yükümlülükler olmadan var olamayacağı” argümanını güçlendirmek istediklerini söyledi. Alderoty ayrıca SEC’in XRP’nin menkul kıymet olmadığını kabul ettiğini ve başka bir davada kendilerinden özür dilediğini de belirtti.

Son Tarih 16 Ekim

Kripto para fenomeni Ashley PROSPER, temyiz sürecine dair bazı detaylar paylaştı. Paylaşımda temyiz başvurusunun ardından davanın CAMP ofisine sevk edildiğini ve burada bir çözüm konferansı planlandığını belirtildi.

Bu konferansta taraflar, davanın yasal, maddi ve usule ilişkin sorunlarını derinlemesine tartışacak. PROSPER, SEC’in mahkemenin hangi kararını temyize götürdüğünü 16 Ekim tarihine kadar açıklaması gerektiğini söyledi. İlginç bir şekilde bu tarih, Ripple’ın yıllık konferansı Swell’in son gününe denk geliyor.

XRP Fiyatına İlişkin Tahminler ve Spekülasyonlar

Ripple’ın bu yılki Swell konferansı Miami, Florida’da düzenleniyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, etkinlik öncesi topluluğu (XRP Army) selamlayarak bu yıl 8.’si düzenlenecek konferans hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. Garlinghouse’un bu açıklaması, Ripple’ın konferansta büyük bir duyuru yapacağına dair spekülasyonları tetikledi.

Topluluk, Ripple’ın Swell etkinliğinde stabilcoin projesi RLUSD’nin lansmanını duyurabileceğini veya SEC davasında yeni bir strateji açıklayabileceğini düşünüyor. Bu tür duyurular XRP’nin fiyatını önemli ölçüde etkileyebilir. Son dönemde diğer büyük kripto paralarla karşılaştırıldığında zayıf performans gösteren XRP son iki haftada %13 oranında değer kaybettikten sonra 0,54 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ripple’ın Swell etkinliğinden çıkacak olası gelişmeler, XRP’nin önümüzdeki dönemdeki fiyat hareketlerinde belirleyici bir rol oynayabilir.