Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davanın sonuçlanması dört yıl sürdü. 7 Ağustos’ta sonuçlanan davada Ripple, 125 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı. Bu yazımızda davada yaşanan son gelişmelere yakından bakacağız.

2020 yılının Aralık ayında başlayan Ripple-SEC davası, sektörde en çok ilgi gösterilen davalardan biriydi. SEC, XRP aracılığıyla 1,3 milyon dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla açtığı davada, kripto para şirketinin 2 milyar dolar cezaya çarptırılmasını talep ediyordu.

2023 yılının Temmuz ayında Ripple, kısmi bir zafer kazandı. Mahkeme, Ripple’ın kurumsal satışlarının 1933 Menkul Kıymetler Yasası’nın 5. Bölümünü ihlal ettiğini kabul ederken, bireysel yatırımcılara yapılan programatik satışların bu yasayı ihlal etmediğine karar verdi.

7 Ağustos 2024 tarihinde Ripple ile SEC arasındaki davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın 125 milyon dolarlık para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Karar kapsamında Ripple’ın gelecekte benzer ihlallerden kaçınması gerekiyor. Yargıç, SEC’in talep ettiği ek ödemeleri ve faiz cezalarını ise reddetti. Yargıç Torres, bu kararına gerekçe olarak SEC’in mali zararlara ilişkin kanıtlarının yeterli olmamasını gösterdi.

SEC Karara İtiraz Edecek mi?

7 Ağustos’ta sonuçlanan davada SEC’e karara itiraz edebilmesi için 60 günlük süre tanındı. 20 Eylül 2024 tarihi itibariyle SEC’in karara itiraz edebilmesi için son 17 günü kaldı. Beklentiler, SEC’in davayı daha fazla uzatmak istemeyeceği ve karara itiraz etmeyeceği yönünde.

SEC’in itiraz etmemesi halinde Ripple, 125 milyon dolarlık cezasını ödedikten sonra 4 yıllık yasal mücadeleden kurtulacak. SEC’in olası itirazı halinde ise davanın 2025 yılına kadar uzayabileceği öngörülüyor.