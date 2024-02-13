Ripple-SEC’in devam eden tarihi davasıyla ilgili son gelişmelerden haberdar olun.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ripple Labs’in tarafları olduğu dava, karar aşamasına yaklaşıyor.

23 Nisan 2024’te görülecek duruşma, kripto para sektöründeki en uzun süreli çatışmalardan birini muhtemelen çözecek. Davadan çıkacak sonucun tüm sektörü önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Ripple-SEC Davasında Gelişmeler

Her iki taraf da kritik aşamaya hazırlanırken, Komisyon, 6 Şubat’ta ufak bir zafer elde etti.

Davayı gören hakim Sarah Netburn, Komisyon lehine karar vererek, Ripple’ın 2022-2023’e ait mali belgelerini mahkemeyle paylaşmasını istedi.

Ripple, daha önce bu talebe karşı çıkmıştı. Blockchain şirketi, mali durumunun dava ile ilişkili olmadığını öne sürmüştü.

Art arda darbe alan Komisyon için son karar bir nevi can suyu oldu. Hakim Analisa Torres, geçtiğimiz yaz ikincil piyasalarda yapılan XRP satışlarının yatırım sözleşmesi sayılmayacağına hükmetmişti. Karara pozitif tepki veren XRP, değerini birkaç saat içinde neredeyse ikiye katlamıştı.

Son Günlerde Ripple

Ripple ile ilgili son günlerde diğer bazı gelişmeler de yaşanıyor. Medyada yer bulan haberlere göre, Ripple’ın satın aldığı şirketin CEO ve CPO’su, sessiz sedasız istifa etti.

Topluluk ise iki şirket arasında yapılan anlaşmanın lider değişimini de gerekli kılmış olabileceği yönünde spekülasyona başladı.

Pozitif gelişmelere bakacak olursak, Ripple Ürün Pazarlama Başkanı Oliver Segovia, ABD’de ödeme çözümlerini piyasaya sürmeye hazırlandıklarını açıkladı.

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