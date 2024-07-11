Ripple-SEC davası kripto para piyasasındaki en önemli gündem madddelerinden biri olmaya devam ediyor.

Özet:

Ripple-SEC davasında 2023 yılında önemli gelişmeler yaşandı. Ripple, SEC karşısında 3 kritik kısmi zafer kazandı.

SEC 102,6 milyon dolarlık ceza talebinde bulunurken Ripple cephesi ise cezanın 10 milyon dolardan fazla olmaması konusunda ısrar ediyor.

Davada Süreç Hızlandı

Ripple-SEC davası kripto para piyasasındaki en ilgi çekici konulardan biri olmaya devam ediyor. SEC, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla 2020 yılının Aralık ayında Ripple’a dava açmıştı.

2023 yılının Temmuz ayında Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres kritik bir özet karar açıkladı. Torres, XRP’nin ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. 13 Temmuz 2023 tarihindeki bu gelişme sonrasında XRP fiyatı saatler içerisinde %70’in üzerinde değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükseldi.

Mahkeme, SEC’in bu karara yaptığı itiraz başvurusunu reddetti ve kısa bir süre sonra Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve Yönetim Kurulu Başkanı Chris Larsen, SEC’in yönelttiği suçlamalardan aklandı.

Geride bıraktığımız Nisan ayı itibariyle Ripple-SEC davasında duruşma aşamasına geçildi. Ancak buna rağmen taraflar nihai uzlaşma yerine yeni çatışmalarla sürece devam ediyor. Ripple cephesi kısa bir süre önce ABD yargısının Binance’in ve BNB’nin SEC karşısında elde ettiği mahkeme zaferine vurgu yaptı.

29 Haziran 2024 tarihinde Yargıç Amy Berman Jackson, SEC’in BNB’nin ikincil piyasalardaki satışlarının Howey testine göre menkul kıymet olarak sınıflandırılabileceği suçlamasını reddetti. Ripple cephesi bu gelişmeyi lehlerine kullanarak mahkemeye ek yetki bildirimi sundu.

Ripple cephesi bu bildirimde yapılan XRP satışlarının katı çözümler gerektirmediğini belirtti. SEC cephesi ise Ripple’ın bu hamlesine itiraz etmekte gecikmedi ve Binance’e açtıkları dava ile Ripple’a açtıkları davanın tamamen farklı olduğunu söyledi.

Davada tarafların anlaşamadığı bir başka konu ise potansiyel para cezası. SEC başlangıçta 2 milyar dolarlık para cezası talep ediyordu ve geride bıraktığımız hafta bu talebini 102,6 milyon dolara düşürdü. Ripple cephesi ise cezanın 10 milyon dolardan fazla olmaması gerektiğini savunuyor.

Ripple Davası Ne Zaman Sonuçlanacak?

Davada her ne kadar son aşamaya girilmiş olsa da konunun karmaşıklığı ve tarafların olası temyiz başvuruları nedeniyle süreç uzayabilir.

Ancak bazı avukatlar davanın önümüzdeki günlerde sonuçlanabileceğine inanıyor. Bunlardan biri de XRP destekçisi avukat Fred Rispoli.

Fred Rispoli davanın 31 Temmuz’da 25 milyon dolardan fazla olmayacak bir ceza ile sonuçlanabileceğini öngörüyor.