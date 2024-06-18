ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Kripto Varlık ve Siber Birim Şefi David Hirsh, neredeyse 10 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

Özet:

SEC’nin Kripto Varlık ve Siber Birimi Başkanı David Hirsh istifa etti ve Solana tabanlı bir platformda görev alacağına dair söylentileri reddetti.

Hirsh’in istifası, SEC’nin Ripple’a karşı açtığı davada yeni gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk geliyor. Düzenleyici kurum, önerilen cezayı 102,6 milyon dolara düşürdü.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’da (SEC) uzun süredir görev alan David Hirsh, LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. David Hirsh, yaklaşık 10 yıldır SEC’de Kripto Varlık ve Siber Birimi Başkanı olarak görev yapıyordu.

David Hirsh yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Her zaman söylediğim gibi, menkul kıymetler icrası bir takım oyunudur ve bu benim görev sürem boyunca kesinlikle bu şekilde gerçekleşti. Yer aldığım her başarı, ortak bir hedefe yönelik işbirliği ve birleşik çabaların doğrudan sonucuydu. Hepinize teşekkürler!

David Hirsh kariyerinde yeni bir döneme başlayacağını ancak ilk olarak ailesiyle zaman geçirmeye ve seyahat etmeye zaman ayıracağını söyledi. Kripto para medyasında yer alan bazı söylentiler, David Hirsh’in SEC’deki görevinden sonra Solana tabanlı pazar yeri pump.fun’da çalışmaya başlayacağını gösteriyordu. David Hirsh bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ripple için İyi Haber Mi?

Hirsh’in istifası, SEC ile Ripple arasındaki davanın kritik bir aşamaya girmesinin ardından geldi. SEC, Ripple’ı XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçluyor. Dava 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor.

En son haberler, Ripple ile SEC’in ceza miktarı konusunda anlaşmazlık yaşadığını gösteriyor. SEC başlangıçta Ripple’ın 2 milyar dolar para cezasına çarptırılmasını talep ederken Ripple cephesi ise bu miktarın 10 milyon dolardan fazla olmaması gerektiğini savunuyor.

Kısa bir süre önce SEC, 2 milyar dolarlık ceza konusunda geri adım atarak 102,6 milyon dolarlık para cezası önerdi.

Bu gelişmeden kısa bir süre önce Ripple cephesi, SEC ile Terraform Labs’in vardığı 4,5 uzlaşma nedeniyle SEC’in kendilerinden talep ettiği 2 milyar dolarlık cezanın makul olmadığını savundu.

Bazıları SEC’in davada uzun bir süredir dezavantajlı konumda olduğunu düşünüyor. Bu beklentilerde SEC’in 2023 yılının ikinci yarısında elde ettiği 3 kısmi zafer etkili oldu. Her ne kadar XRP fiyatı bu kısmi zaferlere olumlu tepki verse de uzun soluklu olmadı.

Davanın bu yılın Temmuz ile Ağustos aylarında sonuçlanması bekleniyor.