Bu yazımızda Ripple ve SEC arasındaki davada yaşanan son gelişmelere yakından bakacağız.

Özet:

Ripple, SEC’in Fox Deklarasyonu’nu standart kanıt olarak sınıflandırmasına itiraz ediyor ve bunun yasal işlemleri etkileyen bir uzman ifadesi olduğunu savunuyor.

23 Nisan 2024 tarihinde davada nihai duruşma başladı. Davanın sonucunun başta XRP olmak üzere kripto para piyasası üzerinde ciddi bir etki yaratacağı tahmin ediliyor.

SEC, Ripple’ın 2 milyar dolar cezaya çarptırılmasını talep ederken Ripple cephesi ise bu cezanın 10 milyon doların altına olması gerektiğini savunuyor. Tahminler, davanın yaklaşık 100 milyon dolarlık bir uzlaşmayla sonuçlanabileceği yönünde.

Ripple Tekrar Saldırıya Geçti

Ripple ile SEC arasındaki yasal savaş, önemli bir tanığın ifadesi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle gerginleşmeye başladı. Taraflar, Fox Deklarasyonu olarak bilinen Andrea Fox’un ifadesi konusunda ortak bir zeminde buluşamıyor.

Ripple tarafı bu Fox Deklarasyonu’nun talep edilmemiş bir uzman görüşünü temsil ettiğini savunuyor bu bu nedenle Andrea Fox’un beyanını iptal etmek için harekete geçti.

SEC ise beyanın aslında Federal Kanıt Kuralı 1006 uyarınca kabul edilebilir bir özet tanık beyanı olduğunu ve tazminata ilişkin hesaplamalar için kullanıldığını belirtiyor.

CryptoPotato olarak 2 Mayıs’ta bildirdiğimiz üzere Andrea Fox’un yeni bilgiler sunması davanın çözüm sürecini önemli ölçüde etkileyebilir. Ripple’ın büyük olasılıkla SEC’in iddialarına karşı argümanlar sunması bekleniyor.

Ripple daha da ileri giderek, Andrea Fox’un bir uzman yerine özet tanık olarak sınıflandırılsa bile, SEC’in onu keşif sürecinin bitiminden önce bildirmediğini öne sürüyor. Sonuç olarak Ripple cephesi, davanın çözümünde Andrea Fox’un ifadesinin dikkate alınmaması gerektiğini savunuyor.

Ripple – SEC Davasında Son Durum Ne?

23 Nisan 2024 tarihinde davada nihai duruşma başladı. Ancak davanın nasıl sonuçlanacağı hala belirsizliğini koruyor. Bu konuda uzmanlar farklı görüşler dile getirdi. Örneğin ABD’li avukat Jeremy Hogan, Ripple ile SEC arasındaki davanın 2024 yılının yaz aylarında 100 milyon dolarlık bir uzlaşmayla sonuçlanacağını öngörüyor.

SEC, Ripple’ın 2 milyar dolarlık cezaya çarptırılmasını talep ediyor. Ripple cephesi ise bu cezanın 10 milyon doların üzerinde olmaması gerektiğini savunuyor. Davanın sonuçlanması, Ripple’ın kesin bir zafer kazanmaması durumunda bile kripto para piyasasında yükselişleri tetikleyebilir.

Öte yandan SEC’in davayı kazanması ise başta XRP olmak üzere kripto para piyasasında ciddi değer kayıplarıyla sonuçlanabilir.