Temmuz ayının sonuna yaklaşırken Ripple-SEC davası da kritik bir viraja giriyor. Davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, henüz nihai kararını açıklamadı. Bu da kripto para topluluğunda daha fazla spekülasyona yol açtı.

Kısa bir süre önce CryptoPotato olarak SEC’in 1 Ağustos’ta yeni bir kapalı toplantı planladığını bildirdik. SEC’in resmi web sitesinde yer alan bu toplantı, olası Ripple-SEC uzlaşmasına dair söylentileri yeniden alevlendirdi.

SEC, 1 Ağustos 2024 için yeni bir kapalı toplantı planladı. Gündem maddeleri arasında "İdari işlemlerin başlatılması ve çözülmesi" ve "Dava taleplerinin çözülmesi" yer alıyor. Bu gelişme, Ripple-SEC davasında olası bir uzlaşma söylentilerini yeniden gündeme getirdi. pic.twitter.com/xKdYN7hlP9 — CryptoPotato Türkiye (@Cryptopotato_TR) July 28, 2024

Ripple, SEC’e Karşı Mücadele Ediyor

Ripple, SEC’in incelemeleri karşısında zorlu bir durumda. Uzlaşma görüşmeleri hakkında spekülasyonlar olsa da henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

Bu davanın sonucu, kripto paraların ABD’deki geleceği için önemli bir emsal oluşturacak. Öte yandan Ripple’ın Talep Üzerine Likidite (ODL) iş modeli davanın merkezinde yer alıyor ve verilecek karar hem Ripple’ın operasyonlarını hem de daha geniş piyasa dinamiklerini yeniden şekillendirebilir.

Davanın Olası Sonuçları ve XRP’nin Geleceği

Ripple’ın davayı kazanması halinde, SEC’in kripto para piyasası üzerindeki baskısı önemli ölçüde azalabilir. Ancak davanın SEC lehine sonuçlanması halinde kripto para piyasasındaki belirsizlik ve düzenleyici baskının daha da artacağı öngörülüyor.

Ripple’ın XRP’si hafta sonu boyunca 0,6 dolar bandında işlem gördü. Son 24 saatte %1,38 oranında değer kazanan XRP 0,61 dolar bandında alınıp satılıyor.