Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında uzun süredir devam eden davada uzlaşma süreci bir adım daha yaklaştı.

Özet:

Ripple CEO’su davada zafer ilan etmiş olsa da, hukuki süreç henüz resmen sonuçlanmadı.

Ancak tarafların yaptığı ortak başvuru mahkeme tarafından kabul edildi.

Bu gelişme, davayı resmen sona erdirecek nihai sürece biraz daha yaklaşıldığını gösteriyor.

ABD İkinci Daire Temyiz Mahkemesi tarafından yayınlanan resmi belgede, Ripple ve SEC’in geçen hafta yaptığı ortak başvuruya onay verildi. Taraflar, bireysel temyiz başvurularının askıya alınmasını istemişti.

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Söz konusu karar, davada resmî bir sonuca bir adım daha yaklaşılmasına neden olurken, SEC henüz herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmadı. Savunma avukatı James K. Filan, SEC’in bu karardan itibaren 60 gün içinde mahkemeye durum raporu sunmakla yükümlü olduğunu duyurdu.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP The parties’ joint motion to hold the appeal in abeyance has been granted. The @SECGov is directed to file a status report within 60 days of this Order. pic.twitter.com/mUgEBaJRuU — James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) April 16, 2025

Garlinghouse Daha Önce “Zafer” İlan Etmişti

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, 19 Mart’ta yaptığı açıklamada SEC’in son temyiz başvurusunu geri çekeceğini duyurmuştu. Bu açıklama, şirketin Baş Hukuk Sorumlusu tarafından da doğrulanarak, davanın fiilen sona erdiği şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gelişme sonrası Ripple, ABD’de kripto endüstrisinin en büyük anlaşmalarından birine imza atarak, 1,2 milyar dolarlık bir öncü broker şirketi satın aldı.

XRP Fiyatı Beklenen Tepkiyi Vermedi

Bu anlaşmanın XRP fiyatı üzerinde büyük bir etki yaratması bekleniyordu. Ancak şu ana dek XRP’de kayda değer bir tepki gözlenmedi. Garlinghouse’un açıklamasının ardından XRP 2,6 dolara kadar yükselmişti. Ancak şu anda 2,1 dolarda işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan piyasa genelindeki çöküşte ise 1,6 dolara kadar gerilemişti.

Bazı analistler, SEC’in davayı resmen düşürdüğünü açıklamasının bile fiyata ciddi bir etkisi olmayabileceğini, çünkü bu beklentinin zaten fiyatlara yansımış olduğunu belirtiyor.