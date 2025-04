Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında uzun süredir devam eden davada uzlaşma süreci bir adım daha yaklaştı.

Özet:

ABD İkinci Daire Temyiz Mahkemesi tarafından yayınlanan resmi belgede, Ripple ve SEC’in geçen hafta yaptığı ortak başvuruya onay verildi. Taraflar, bireysel temyiz başvurularının askıya alınmasını istemişti.

İlgili: Ripple-SEC Davası Gerçekten Bitti mi?

Söz konusu karar, davada resmî bir sonuca bir adım daha yaklaşılmasına neden olurken, SEC henüz herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmadı. Savunma avukatı James K. Filan, SEC’in bu karardan itibaren 60 gün içinde mahkemeye durum raporu sunmakla yükümlü olduğunu duyurdu.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP The parties’ joint motion to hold the appeal in abeyance has been granted. The @SECGov is directed to file a status report within 60 days of this Order. pic.twitter.com/mUgEBaJRuU

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) April 16, 2025