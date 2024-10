ABD İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Ripple-SEC davasına ilişkin önemli bir bildiri yayınladı. Bu bildiride Ripple’ın 18 Ekim 2024 tarihinde sunması gereken “Kabul ve Duruşma Bildirimi”ni gereken süre içerisinde dosyalamadığı belirtildi.

Bu nedenle Ripple’ın kurucu ortağı Chris Larsen’in avukatları mahkemede yapılacak sözlü savunmaya katılamayabilir. ABD İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, bu belgenin 14 gün içerisinde sunulması halinde Larsen’in avukatlarının sözlü savunma sürecine katılıp katılamayacağına karar verecek.

XRP topluluğunda bu belgenin SEC’in gerekli belgeleri zamanında teslim etmemesi nedeniyle yayınladığı düşünülüyordu. Ancak avukat Marc Fagel konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada söz konusu sorunun SEC ile değil Chris Larsen ile ilgili olduğunu belirtti.

Bundan bir hafta önce SEC’in 16 Ekim’de sunması gereken belgeleri zamanında dosyalamadığına dair spekülasyonlar gündeme gelmişti. Hatta bu nedenle SEC’in temyiz başvurusunun geçersiz sayılacağı iddia edildi. Marc Fagel bu spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını, SEC’in gerekli dosyaları 16 Ekim’de hazırladığını ve resmi olarak bir gün sonra dosyaya işlendiğini belirtti.

Fagel, belgenin belirtilen tarihte hazırlandığını ve gecikmeyle ilgili herhangi bir kanıt olmadığını belirtti. Fagel, SEC’nin bu dosyalama sürecini kasıtlı olarak geciktirdiğine dair bir gerekçe olmadığını vurgulayarak, spekülasyonların asılsız olduğunu ifade etti.

NOTE: This has nothing to do with the SEC, or any supposedly late filing (which wasn't late). This is directed at Larsen, who has not yet filed his appearance in this case.

— Marc Fagel (@Marc_Fagel) October 22, 2024