Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden hukuki mücadelesi, 2 Ekim itibariyle temyiz sürecine girdi. Davanın kısa bir süre içerisinde sonuçlanması beklenmezken Ripple Labs ve CEO Brad Garlinghouse, dava sürecine yönelik önemli bir hamlede bulundu.

Ripple Labs ve CEO Brad Garlinghouse, davada nihai bir hüküm talebinde bulunarak, eyalet yasalarına ilişkin bireysel davaların genel dava sonuçlanana kadar bekletilmesini istiyor.

Yargıçtan Onay ve Baş Davacıdan Nihai Karar Talebi

Hakim Phyllis Hamilton, nihai karar ve eyalet yasalarına ilişkin taleplerin askıya alınması talebini onayladı ve bireysel iddiaların dava sonrasında yeniden dosyalanabileceğini belirtti. Mahkeme, 4 Kasım 2024 tarihine kadar taraflardan uzlaşmaya gönüllü olup olmadıklarını beyan etmelerini istedi.

Baş davacı Bradley Sostack, Ripple Labs, XRP II LLC ve CEO Brad Garlinghouse, toplu davalarla ilgili nihai bir karar verilmesini talep etti. Ayrıca, toplu dava sonuçlanana kadar eyalet yasalarına dayanan bireysel iddiaların durdurulmasını istediler. Uzlaşma görüşmelerinde bir sonuç elde edilememesi nedeniyle, bireysel davacılar mahkemenin özet kararına itiraz etmeyi planladıklarını duyurdu.

Mahkeme Takvimi

Temyiz sürecine giren davada ön duruşma 19 Aralık 2024’te yapılacak. Jürili duruşma ise 21 Ocak 2025 tarihi için planlandı. Öte yandan, Ripple’ın SEC ile olan davası, ABD İkinci Daire Temyiz Mahkemesi’nde devam ederken, SEC, Garlinghouse ve Chris Larsen’e karşı suçlamalarını yineledi. SEC, temyiz başvurularına ilişkin ana özetini 15 Ocak 2025’e kadar sunacak.

XRP’ye Etkisi

Son gelişmeler, XRP’nin piyasa eğiliminde fiyat dalgalanmalarına yol açtı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,5 oranında değer kaybeden XRP, 0,5099 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, XRP geleceği ve XRP ETF başvuruları konusunda umutlu olduğunu ve Ripple’ın doğru tarafta yer aldığını belirtti.