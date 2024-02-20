Bugün Ripple ile SEC arasındaki davada önemli bir son tarih. Zira mahkeme tarafından Ripple’a verilen süre bugün doluyor. Gelin yakından bakalım.

Özet:

Ripple ile SEC arasındaki dava 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. 2023 yılında Ripple, SEC karşısında 3 tarihi zafer kazandı. Bununla birlikte 2024 yılının Şubat ayında ise SEC, Ripple karşısında önemli bir zafer kazandı. Davanın 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek duruşmayla sonuçlanması bekleniyor.

CryptoPotato olarak 3 Şubat’ta bildirdiğimiz üzere mahkeme, Ocak ayında SEC’ten gelen talep üzerine, Ripple’a 2022-2023 yıllarına ilişkin finansal kayıtlarını açıklamasını emretmişti.

Bugün yani 20 Şubat’ta mahkemenin Ripple’a gerekli belgeleri teslim etmesi için verdiği süre doluyor. Normalde bu son tarih 12 Şubat olarak belirlenmişti ancak Ripple’ın ek süre talebi sonrası son tarih 8 gün daha uzatılarak 20 Şubat olarak belirlendi.

Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasında devam eden dava, yalnızca Ripple için değil, kripto para piyasasının geleceği için de çok önemli. Zira davayı Ripple’ın kazanması sektörün gelişimi ve genişlemesi için kritik öneme sahipken davayı SEC’in kazanması ise kripto paraların ABD’deki geleceğini bir süreliğine olumsuz olarak etkileyebilir.

Davanın sonucunun mevcut ve gelecekteki diğer davaların sonuçlarını etkileyeceğinden kripto para topluluğu da Ripple ile SEC arasındaki yasal savaşı yakından takip ediyor.

Bu kapsamda Ripple’ın bugün yani 20 Ocak’ta mali kayıtlarını sunması ve SEC’in soru önergesine yanıt vermesi bekleniyor. Dolayısıyla bugünün Ripple ile SEC arasındaki davada çok önemli bir dönüm noktası olacağı öngörülüyor.

Ripple’ın bugün teslim etmesi beklenen belgeler şirketin mali operasyonlarını ve satış stratejilerini gün yüzüne çıkaracak. Sonuç olarak SEC’in Ripple’a yönelttiği menkul kıymetler yasası ihlalleri için uygun çözümlerin belirlenmesinde kritik rol oynayacak.

Davada 20 Şubat’ın dışında 13 Mart ve 20 Nisan tarihleri de önemli dönüm noktaları olarak ön plana çıkıyor.

Davanın nasıl çözüme ulaştırılacağı henüz öngörülemiyor ancak temyiz gibi süreçlerle yasal savaşın uzun bir süre daha devam etme ihtimali de yüksek görülüyor. Her halükarda Ripple ve SEC’in mahkemenin vereceği karara itiraz ederek yasal savaşı çıkmaza sürüklemesi de ihtimaller dahilinde.

Davada Daha Önce Neler Olmuştu?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2020 yılının Aralık ayında Ripple’a açtığı davada şirketi 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladı. Yıllar içerisinde davada pek çok gelişme yaşandı.