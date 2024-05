Bu yazımızda 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davasındaki en son gelişmelere yakından bakacağız.

Kripto para topluluğu, Ripple ile SEC arasındaki davanın sonucunu merakla bekliyor. 14 Mayıs’ta eski federal savcı James K. Filan tarafından Twitter’da (X) paylaşılan belgeye göre Ripple cephesi, mahkemeden bazı belgelerin gizlenmesini talep etti.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP @Ripple has filed a Motion to Seal Certain Documents filed in connection with the @SECGov's Motion for Judgment and Remedies.

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) May 14, 2024