Bu yazımızda 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davasındaki en son gelişmelere yakından bakacağız.

Kripto para topluluğu, Ripple ile SEC arasındaki davanın sonucunu merakla bekliyor. 14 Mayıs’ta eski federal savcı James K. Filan tarafından Twitter’da (X) paylaşılan belgeye göre Ripple cephesi, mahkemeden bazı belgelerin gizlenmesini talep etti.

Ripple, SEC’in hüküm ve çözümler için verdiği talebe ilişkin belgelerin gizlenmesi için bir başvuru yaptı.

Ripple-SEC Davasında Son Durum Ne?

Ripple, Yargıç Analisa Torres’e hitaben mahkemeye gönderdiği belgede, şirketin “belirli üçüncü taraf iş ortaklarıyla yaptığı sözleşmelerin müzakere edilen finansal şartları” gibi gizli bilgilerin sızdırılmaması veya düzenlenmesi talep ediliyor.

Mahkeme daha önce bu tür talepleri kabul etmişti. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ripple’ın Mali İşler Müdürü Jonathan Bilich, Ripple’ın özel bir şirket olduğunu ve özel ve hassas ticari bilgilerinin gizliliğini korumak için önemli çabalar sarf ettiğini söyledi.

Bilich bu bilgilerin kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılmasının Ripple’ın müşterileriyle ve diğer ortaklarıyla olan iş ilişkilerine zarar vereceğini ve piyasadaki rekabetçi konumunu zedeleyeceğini dile getirdi.

“Ripple Kurumsal Alıcılara Yaptığı İndirimleri Gizlemeye Çalışıyor”

Ripple-SEC davasını takından takip eden avukat Bill Morgan, Ripple’ın hukuk ekibi, kurumsal XRP alıcılarına sunulan belirli indirimleri gizlemeye çalıştığını söyledi. Morgan, Ripple’ın hukuk ekibinin bu hakka sahip olduğunu belirtti.

Morgan’a göre SEC, ek belgeler ve destekleyici kanıtlar sunarak Ripple’ın hatalarını gizlemeye çalıştığını savundu. Ripple, 4 Nisan’da kendi stabilcoin’ini çıkaracağını açıkladı. SEC bu nedenle Ripple’ı yeni bir kayıt dışı menkul kıymet ihraç etmekle suçluyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,2 oranında değer kazanan Ripple (XRP) 0,5061 dolar seviyesinde işlem görüyor.