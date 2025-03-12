Hukuk uzmanı Fred Rispoli, Ripple ile SEC arasındaki davada 16 Nisan 2025’ten önce önemli bir gelişme yaşanabileceğini öne sürdü.

ABD’de Donald Trump’ın başkanlık görevini devralmasıyla SEC’in kripto paralara yönelik baskısı önemli ölçüde azaldı. SEC bu süreçte kripto para davalarının büyük bir kısmını askıya aldı veya düşürdü. Eski SEC yetkilisi John Reed Stark, kurumun davayı geri çekebileceğini iddia etti. Avukat Jeremy Hogan, davanın en geç 2025 yılının Mayıs ayına kadar sonuçlanabileceğini düşünüyor.

Ripple-SEC Davasında Karar Yakın mı?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Ripple’a karşı açtığı davada önemli bir dönüm noktasına yaklaşıldığı iddia ediliyor. Hukuk uzmanı Fred Rispoli, Ripple’ın 16 Nisan 2025’te sunması gereken başvurudan önce davada kritik bir gelişme yaşanabileceğini söyledi.

Rispoli, bu sürecin kesin olmadığını belirtse de, davada perde arkasında bir anlaşmaya varılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

SEC’in Geri Adım Attığına Dair İşaretler

Son dönemde SEC’in kripto para davalarındaki tutumunun yumuşadığı gözlemleniyor:

SEC, bazı kripto şirketlerine yönelik davalarını ve soruşturmalarını sessizce sonlandırdı. Eski Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, SEC’in Ripple davasını da düşürdüğünü öne sürdü. Eski SEC icra şefi John Reed Stark, SEC’in kripto varlıkları menkul kıymet olarak değerlendirme çabasından vazgeçtiğini ve temyizden çekilebileceğini söyledi.

Buna ek olarak, SEC’in kripto düzenleme birimini “siber birim” olarak yeniden adlandırması, dijital varlıklar üzerindeki baskının azalabileceğini gösteriyor.

Ripple-SEC Davası Ne Zaman Sonuçlanacak?

Hukuk uzmanı Jeremy Hogan, davanın Nisan ortası veya en geç Mayıs 2025’e kadar sonuçlanabileceğini öngörüyor.

Ripple, 16 Nisan’da SEC’ye karşı çapraz temyiz başvurusunu sunmak zorunda. SEC’nin bu tarihi bekleyerek davayı sürüncemede bıraktığı düşünülüyor.

Ancak Hogan, davanın doğrudan düşürülmesinin zor olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni, SEC’nin Ripple’a 125 milyon dolarlık ceza kesmiş olması ve bu konunun hala çözülmemiş olması.

Kripto piyasaları, davanın sonucunu yakından takip ediyor. XRP fiyatı, alınacak karara göre keskin hareketler yapabilir.