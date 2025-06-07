Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında yıllardır süren dava, önümüzdeki günlerde kritik bir dönemece girebilir. Avukatlara göre, 16 Haziran’a kadar somut bir gelişme yaşanmazsa süreç yeniden uzayabilir.

Dosyalama Eksikliği Süreci Tıkadı

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Mart ayında yaptığı açıklamada SEC’in açtığı davanın düşürülmesinin yakın olduğunu duyurmuştu. Ancak aradan geçen yaklaşık 3 aya rağmen davada resmi bir sonuç çıkmadı.

Avukat Fred Rispoli, Ripple ile SEC’in daha önce 125 milyon dolarlık cezanın 50 milyon dolara düşürülmesi konusunda anlaştığını hatırlatarak, bu uzlaşmanın davanın sona ermesini sağlayabileceğini belirtti. Ancak Yargıç Analisa Torres, tarafların gerekli dosyalamayı usule uygun şekilde yapmadığını belirterek talebi reddetti.

16 Haziran Son Şans Olabilir

Rispoli’ye göre tarafların belgeleri eksiksiz şekilde sunması için son tarih 16 Haziran. Eğer bu tarihe kadar gerekli adımlar atılmazsa, mahkeme süreci 60 gün daha uzatabilir. Avukat, yargıcın önceki kararını “açık” olarak nitelendirerek, Ripple ve SEC’in “affedilmek için mahkemeye açıkça başvurması” gerektiğini savundu.

“Ripple geri adım atmamak için elinden geleni yapacaktır. Ancak SEC kamuoyu önünde ne kadar geri adım atmaya hazır? Mahkeme buna ne ölçüde izin verecek? Bunu görmek için yalnızca birkaç günümüz kaldı.” diyen Rispoli, belirsizliğin kısa sürede sona erebileceğini vurguladı.

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XRP Nasıl Etkilenir?

Dava süreci, son yıllarda XRP fiyatındaki dalgalanmaların başlıca nedenlerinden biri oldu. Ancak Garlinghouse’un mart ayında yaptığı açıklamayla birlikte, dava sonucu büyük ölçüde fiyatlara yansıdı.

Bundan sonraki süreçte XRP’nin yönü, olası bir ETF onayı, Ripple’ın kurumsal hamleleri ve yeni iş birliklerine bağlı olacak. ABD’de spot XRP ETF’si başlatmak için Grayscale, 21Shares, WisdomTree ve Franklin Templeton gibi büyük yatırım şirketleri hazırlık içinde. Analistlere göre bu tarz bir ürün piyasaya sürülürse, XRP’de ciddi bir fiyat artışı yaşanabilir. Tahmin platformu Polymarket, onayın 2025 sonuna kadar gerçekleşme olasılığını yüzde 94 olarak gösteriyor.

Öte yandan Ripple, nisan ayında dijital varlık aracı kurumu Hidden Road’u 1,25 milyar dolara satın aldı. Şirketin stablecoin ihraççısı Circle’ı da satın alacağı yönünde söylentiler çıkmıştı. Ancak Garlinghouse bu iddiaları yakın zamanda yalanladı.

XRP, mevcut durumda 2,15 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, son iki haftada yüzde 12’lik bir düşüş anlamına geliyor.