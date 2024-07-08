Ripple ile SEC arasındaki davanın kısa bir süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Ancak buna rağmen dava, yen çatışmalarla devam ediyor.

2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davasının 31 Temmuz’a kadar 25 milyon dolarlık bir ceza ile sonuçlanacağı tahmin ediliyor. Bununla birilikte tarafların kararı temyize götürmesi halinde süreç daha da uzayabilir.

Ripple-SEC Davasında Son Durum

SEC, Ripple’ı ve bazı yöneticilerini XRP aracılığıyla kayıt dışı menkıl kıymet satışı yapmakla suçluyor. Her ne kadar davada bu yılın Nisan ayında duruşma aşamasına girilse de karar henüz çıkmadı.

Davanın daha da uzayacağına dair beklentilerin nedeni ceza konusunda tarafların anlaşmaya varamaması. SEC cephesi başlangıçta 2 milyar dolarlık ceza önerirken sonrasında bu talebini 102,6 milyon dolara düşürdü. Ripple cephesi ise cezanın 10 milyon dolardan fazla olmaması gerektiğini savunuyor.

Haziran ayı sonunda ABD’de Yargıç Amy Jackson, SEC’nin Binance’in BNB token’inin ikincil piyasa satışlarının menkul kıymet işlemleri oluşturduğuna dair iddialarını reddetti. Ripple bu kararı kendi lehine kullanmaya karar verdi ve XRP satışlarının ağır cezalar gerektirmediğine yönelik iddiasını destekledi.

Bu kapsamda kısa bir süre önce Ripple, mahkemeye Ek Yetki Bildirimi sundu. SEC ise bu bildirime itiraz etmekte gecikmedi. SEC, Ripple’a açılan dava ile Binance’e açılan davanın tamamen farklı olduğunu savundu.

Ripple-SEC Davası Ne Zaman Sonuçlanacak?

Sürecin karmaşıklığı ve her iki tarafın da olası temyiz başvuruları nedeniyle Ripple-SEC davası daha da uzayabilir. Ancak bazıları davanın bu ayın sonuna kadar sonuçlanacağını öngörüyor.

ABD’li avukat Fred Rispoli, davanın 31 Temmuz’da 25 milyon dolarlık ceza ile sonuçlanacağını tahmin etti. Fred Rispoli konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Yargıç, yasa dışı olduğunu tespit ettiği tüm satışları kalıcı olarak yasaklayacak ve Ripple tarafından atıfta bulunulan tüm ‘yeni’ sözleşmelerin önünde olmadığını belirtecek, bu nedenle SEC, bu sözleşmelerin kararını ihlal ettiğini düşünüyorsa yeniden dava açmak zorunda kalacak.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden Ripple-SEC davasının sonuçlanmasının XRP’de dev fiyat hareketliliklerini tetikleyeceğine inanılıyor. Davada Ripple’ın 2023 yılında elde ettiği zaferlerin ardından XRP fiyatı %80’in üzerinde değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükselmişti.