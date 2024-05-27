Son 24 saatte %1,2 oranında değer kaybeden Ripple’ın XRP’si 0,5293 dolar seviyesinde işlem görüyor. XRP’nin işlem hacmi günlük bazda %22,71 oranında artarak 746 milyon dolara kadar yükseldi. XRP’nin piyasa değeri ise 29,4 milyar dolar seviyesinde.

XRP’de artan balina aktivitesi, varlığın kısa vadede önemli fiyat hareketliliklerine hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor. XRP’de teknik göstergeler ise varlığın yatay seyrini sürdüreceğini gösteriyor. Ayılar ile boğaların mücadelesi devam ederken XRP fiyatı 0,51 dolar ile 0,55 dolar arasında dalgalanıyor.

ABD’de olası bir XRP ETF’inin onaylanacağına dair beklentilerin artması ve Ripple-SEC davasının yakın vadede sonuçlanacağının öngörülmesi nedeniyle yatırımcılar heyecanlı. Bu süreçte balina aktiviteleri de önemli ölçüde arttı.

Whale Alert verilerine göre “…Rzn” cüzdanı, son 24 saatte Lüksemburg merkezli kripto para borsasında 16,87 milyon dolar değerinde 31,8 milyon XRP transfer etti.

Bu transfer, FIT21 kripto yasasının kripto paraların menkul kıymet mi yoksa emtia mı olarak sınıflandırılacağı konusuna getirdiği netlikten dolayı Ripple topluluğunda artan iyimserlikle aynı dönemde gerçekleşti.

Teknik Göstergeler ve XRP Piyasa Görünümü

Son günlerde XRP’deki fiyat dalgalanmaları arttı. Eğer boğalar, XRP’de baskıyı arttırabilirse varlık kısa süre içerisinde 0,53 dolar direncini aşabilir ve 0,6 dolar direncine doğru yola çıkabilir. XRP’de kısa vadeli fiyat hedefleri arasında 0,8 dolar seviyesi yer alıyor.

Öte yandan XRP’de düşüş trendinin devam etmesi halinde varlığın 0,52 dolar ve 0,50 dolar destek seviyelerinde konsolide olması bekleniyor.

XRP/USD işlem çifti için günlük teknik göstergeler kafa karıştırıcı bir görünüme işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI), nötr 50 işaretinin biraz altında olan 51,63 değerini gösteriyor ve yatırımcılar arasında marjinal bir düşüş hissiyatı olduğunu gösteriyor. Ortalama Yön Endeksi (ADX) 9,92 seviyesinde bulunuyor.

Düşük ADX değeri, XRP’nin kısa vadede yatay seyrini sürdürebileceği şeklinde yorumlanıyor. Bollinger bantları nispeten dar bir işlem aralığına işaret ederek fiyat dalgalanmalarının düşük olduğunu gösteriyor. XRP’de Üst Bollinger bandı 0,5461 dolar seviyesindeyken, alt Bollinger bandı ise 0,4944 dolar seviyesinde.