Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres kısa bir süre önce kararını açıkladı. Ripple’ın 125 milyon dolar para cezası ödemesine ve menkul kıymet yasalarınını daha fazla ihlal etmemesine karar verildi.

Böylelikle Ripple ile SEC arasında yaklaşık dört yıldır devam eden dava son bulmuş oldu. SEC başlangıçta Ripple’ın 2 milyar dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyordu.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan avukat James K. Filan şu ifadelere yer verdi:

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP BREAKING: Judge Torres has issued her Ruling on the SEC’s Motion for Remedies. https://t.co/PV8R1hWtvq

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) August 7, 2024