Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres kısa bir süre önce kararını açıkladı. Ripple’ın 125 milyon dolar para cezası ödemesine ve menkul kıymet yasalarınını daha fazla ihlal etmemesine karar verildi.

Böylelikle Ripple ile SEC arasında yaklaşık dört yıldır devam eden dava son bulmuş oldu. SEC başlangıçta Ripple’ın 2 milyar dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyordu.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan avukat James K. Filan şu ifadelere yer verdi:

Yargıç Torres, SEC’in Çözüm Talebi hakkındaki kararını açıkladı.

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett ise şu paylaşımı yaptı:

Yargıç Torres Ripple’ın 125 milyon dolar tutarında ceza ödemesine ve menkul kıymetler yasalarının daha fazla ihlal edilmesini durdurmasına karar vererek, SEC ile yaklaşık dört yıldır sürdürdüğü hukuki mücadeleye son verdi. SEC ilk olarak Ripple’dan 2 milyar dolar ceza talep etmişti.