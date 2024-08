Fox Business muhabiri Eleanor Terrett, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davaya ilişkin önemli bir gelişmeyi paylaştı.

Terrett, SEC’den Ripple davasıyla ilgili bir yorum almak için yetkililere ulaştığını ve SEC sözcüsünden şu açıklamayı aldığını bildirdi:

Açıklamada her iki tarafın da kendilerini başarılı gördüğü belirtiliyor. Ripple, cezanın başlangıçta önerilen miktardan yaklaşık bir buçuk milyar dolar daha düşük olması nedeniyle bu sonucu kutlarken, SEC ise Ripple’ın önerdiği miktarın 12 katı kadar bir ceza ödemesi gerektiği ve firmanın menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğinin mahkeme tarafından kabul edilmesi nedeniyle bu sonucu kutluyor.

🚨NEW: I reached out to the @SECGov for comment on the @Ripple ruling and a spokeswoman gave me this statement:

“The Court granted the SEC's motion for remedies including an injunction barring Ripple from committing additional violations of the securities laws and significant… https://t.co/TC2xk7pBD2

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) August 8, 2024