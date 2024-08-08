Fox Business muhabiri Eleanor Terrett, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davaya ilişkin önemli bir gelişmeyi paylaştı.

Terrett, SEC’den Ripple davasıyla ilgili bir yorum almak için yetkililere ulaştığını ve SEC sözcüsünden şu açıklamayı aldığını bildirdi:

Mahkeme, Ripple’ın menkul kıymetler yasalarını ihlal etmemesi için verilen tedbir kararını ve Ripple’ın önerdiği ceza miktarının 12 katından fazla olan önemli para cezalarını içeren SEC’in taleplerini kabul etti. Mahkemenin de belirttiği gibi, Ripple’ın mahkemenin özet kararını zorlama eğilimi gösterdiği ve bu durumun (henüz gerçekleşmediyse) er ya da geç sınırı aşacağı ihtimalini ortaya koyduğu görüldü. Mahkeme ayrıca Ripple’ın ‘davranışının vahametini’ ele aldı ve ‘5. Madde’nin tekrar eden, son derece kârlı ihlallerinin ciddi bir suç olduğu konusunda hiçbir şüphe olmadığı’ belirtildi. Mahkemeler tekrar tekrar belirtmiştir ki, firmalar yatırım sözleşmeleri sunduklarında ve sattıklarında, kullandıkları teknoloji veya etiketlerden bağımsız olarak menkul kıymetler yasaları geçerlidir.

Açıklamada her iki tarafın da kendilerini başarılı gördüğü belirtiliyor. Ripple, cezanın başlangıçta önerilen miktardan yaklaşık bir buçuk milyar dolar daha düşük olması nedeniyle bu sonucu kutlarken, SEC ise Ripple’ın önerdiği miktarın 12 katı kadar bir ceza ödemesi gerektiği ve firmanın menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğinin mahkeme tarafından kabul edilmesi nedeniyle bu sonucu kutluyor.

🚨NEW: I reached out to the @SECGov for comment on the @Ripple ruling and a spokeswoman gave me this statement: “The Court granted the SEC's motion for remedies including an injunction barring Ripple from committing additional violations of the securities laws and significant… https://t.co/TC2xk7pBD2 — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) August 8, 2024

Terrett, bu gelişmeler ışığında her iki tarafın da cezalarla ilgili temyize gitme olasılığının düşük olduğunu düşünüyor. Terrett bunun yerine, SEC’in Temmuz 2023’teki kararı temyiz etme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Ancak Terrett “Avukat değilim” diyerek bu beklentisinin gerçekleşmeyebileceğini belirtti.