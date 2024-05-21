SEC, bazı önemli verileri mühürlemeye çalıştığı için Ripple’ı hedef aldı. İşte 3 yılı aşkın süredir devam eden davada yaşanan son gelişmeler:

Özet:

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple’ın bazı önemli finansal verileri gizleme talebine karşı çıkarak, bu bilgilerin yargı kararları için hayati öneme sahip olduğunu savundu.

Ripple ve SEC, yasadışı menkul kıymet satışı suçlamasını içeren hukuki mücadelede, tanık ifadeleri konusunda anlaşmazlık yaşıyor ve hakimin kararını bekliyor.

Ripple-SEC Davasında Son Durum

23 Nisan 2024 tarihiyle birlikte duruşma aşamasına geçen davada nefesler tutuldu. Kripto para topluluğu, “Ripple davası ne zaman, saat kaçta, Ripple davası ne zaman, XRP son dakika yorumlar” gibi sorularla, davayı yakından takip ettiklerini gösteriyor.

Ripple ve XRP yorumları, analizleri yapan uzmanlar, davanın önümüzdeki yaz aylarında sonuçlanabileceğini tahmin ediyor. Ancak davada yaşanan son gelişmeler, tarafların nihai bir çözüme ulaşmak yerine çatışmaya devam ettiğini gösteriyor. SEC’in kısa bir süre önce yaptığı bir başvuru da bunu gösteriyor.

SEC, Ripple ve diğer tarafların çözüm yollarına ilişkin brifingiyle ilgili bazı kanıtları mühürleme ve düzeltme talebine ilişkin yanıtını sundu:

Mahkeme, Ripple’ın mali ve menkul kıymet satış bilgilerini gizleme talebini reddetmelidir çünkü bu bilgiler, tarafların düzeltme taleplerini desteklemek için sunduğu argümanların merkezinde yer almakta ve mahkemenin kararını etkileyebilir.

SEC, Ripple’ın son mali tablolarının bir bütün olarak mühürlenmesine itiraz etmediğini belirtmek gerekiyor. SEC, Ripple’ın beş delili tamamen mühürleme ve birçok düzenleme önerisini kabul ediyor. Ancak, “2014 yılına kadar uzanan gelir ve gider bilgilerini” düzenleme talebine kesinlikle karşı çıkıyor.

SEC cephesi bu verilerin, Ripple’ın gerçekleştirdiği XRP satışları hakkında daha fazla netlik sağlayabileceğini ve yasal süreçte kilit rol oynayabileceğini belirtiyor.

SEC’e göre Ripple, mühürleme talebiyle, özel yatırımcılara gerçekleştirdiği XRP satışlarını gizlemek istiyor. SEC’e göre bu durum, 2014 yılında başlıyor ve 2020 yılının Aralık ayına kadar devam ediyor.

Davada Şimdiye Kadar Neler Yaşandı?

Ripple-SEC davası 2020 yılının Aralık ayında başladı. SEC, Ripple’a ve bazı yöneticilerine XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirildiği iddiasıyla dava açtı. Davada geride bıraktığımız 3 yılı aşkın süreçte birçok gelişme yaşandı.

Hatırlatmak gerekirse 2023 yılında Ripple, SEC’e karşı üç kısmi zafer elde etti. Davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının menkul kıymet olarak sınıflandırılamayacağına hükmetti. SEC, takip eden birkaç ay içerisinde Ripple’ın üst düzey yöneticileri Brad Garlinghouse ve Chris Larsen hakkındaki suçlamalarını düşürdü. Ayrıca mahkme, SEC’in temyiz talebini reddetti.

23 Nisan 2024 tarihi itibariyle duruşma aşamasına girilen davada, Yargıç Sarah Netburn, düzeltme talepleri ve nihai hükmün verilmesine odaklanan yeni bir zamanlama emri verdi. 29 Nisan’da SEC, Ripple’ın yeni uzman materyallerini çıkarma talebine karşı çıktı. Ripple bu hamlesiyle, ana tanık Andrea Fox’un (Fox Deklarasyonu) ifadesine karşı çıktı.

Ripple ve SEC arasında bu konuda ciddi tartışmalar yaşandı. Ripple cephesi Fox Deklarasyonu’nun talep edilmemiş bir uzman görüşü olduğunu savunurken SEC ise bunu “el koyma hesaplamalarını destekleyen standart özet kanıt” olarak tanımladı.

Ripple, bu ayın başlarında mahkemeye SEC’in Fox Deklarasyonu’nun “özet kanıt” olduğunu göstermekte başarısız olduğunu belirten bir mektup sundu.

Davayı yakından takip eden avukat Jeremy Hogan şimdi Ripple ve SEC’in mahkemenin kararını beklemesi gerektiğini söyledi. Hogan daha önce yaptığı bir başka açıklamada Ripple-SEC davasının bu yılın yaz aylarında 100 milyon dolarlık bir uzlaşmayla sonuçlanabileceğini söylemişti.

Hogan’ın işaret ettiği 100 milyon dolarlık ceza, SEC’in talep ettiği 2 milyar dolarlık cezadan çok daha az ve Ripple’ın ödemeyi kabul ettiği 10 milyar dolardan çok daha fazla.