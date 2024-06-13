Ripple ile SEC arasındaki dava ne zaman sonuçlanacak? Ripple CEO’su Brad Garlighouse, bu konuda yeni açıklamalarda bulundu.

XRP Ledger Apex 2024 konferansında konuşma yapan Brad Garlinghouse, Ripple-SEC davasının kısa süre içerisinde sonuçlanacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in kararını yaz sonuna kadar vereceğini öngörüyor.

Sonuçları artık kontrol edemeyiz; yargıç kararı verecektir. Yaz sonlanmadan kararın açıklanacağını tahmin ediyorum. Birisi bana yazın Ağustos sonunda bitip bitmediğini sordu; ben de yazın 21 Eylül’de sona erdiğini söyledim.

Bu açıklama sonrasında Ripple-SEC davasında kararın 21 Eylül’den önce çıkacağına dair beklentiler arttı.

XRP savunucusu olarak tanınan Hold Law’ın Kıdemli Yönetici Ortağı Fred Rispoli ise davanın Temmuz sonu Ağustos başı gibi sonuçlanacağını tahmin ediyor.

Temmuz sonu/Ağustos başı gibi bir kararın açıklanacağını tahmin ediyorum. Yargıç Torres, sanatsal bir dokunuş yaparak kararı 13 Temmuz’da verebilir.

13 Temmuz 2023’te Yargıç Torres, XRP’nin bir menkul kıymet olarak sınıflandırmayacağına dair özet kararını açıklamıştı. Bu tarihi karar sonrasında XRP fiyatı bir gün içerisinde %100 oranında değer kazanmıştı. Rispoli, davada Ripple ile SEC’in uzlaşma ihtimalinin ise sıfır olduğunu söyledi.

Geride bıraktığımız ay XRP destekçisi bir diğer avukat Jeremy Hogan, davanın Temmuz ayında sonuçlanacağını öngörmüştü.

SEC Davasındaki Önceki Tahminler

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse geçmişte davanın ne zaman sonuçlanacağına dair başarısız bir tahmin daha yapmıştı. Garlinghouse, 2022 yılında yaptığı açıklamada davanın 2023 yılının ilk yarısında sonuçlanacağını öngörmüştü. Garlinghouse 2023 Dubai Fintech Zirvesi’nde ise bu tahminini “2023’ün üçüncü çeyrek sonu” olarak güncelledi.

SEC ve Ripple arasındaki yasal mücadelenin karmaşıklığı, davanın ne zaman sonuçlanacağını tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Ancak davayı yakından takip eden uzmanlar, mahkemenin nihai kararını bu yıl içerisinde vermesini bekliyor. XRP topluluğunun önde gelen isimlerinden Ashley Prosper şu anda mahkemenin kararını açıklamasını geciktiren tek faktörün SEC yetkilisi Andrea Fox’un uzman mı yoksa özet tanık mı olduğuna dair karar olduğunu iddia etti.

Bu konuya biraz değinmek gerekirse, SEC, 22 Mart’ta Andrea Fox’un beyanını mahkemeye sundu. Ripple cephesi ise Andrea Fox’u uzman tanık olarak tanımlayarak bu beyanın reddedilmesini talep etti.

Fox’un beyanını açılış ilaçlarıyla ilgili özetinde desteklemek için sundu. Mahkemenin bu konudaki kararı, davanın sonucunu önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.