Ripple Labs ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davada zaman daralıyor.

2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davada, nihai karar 23 Nisan 2024 tarihindeki duruşmada belli olacak. Kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere SEC, mahkemeden Ripple Labs’in 2 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmasını talep etti.

Bu gelişme, 3 yılı aşkın süredir çözüme ulaştırılamayan davanın daha da karmaşıklaşmasıyla sonuçlandı.

Hukuk uzmanı ve XRP destekçisi Fred Rispoli davadaki son gelişmeleri yorumladı. Rispoli, SEC’in 2 miyar dolarlık ceza talebinin önemine vurgu yaptı.

SEC yatırımcıların zarara uğratılıp uğratılmadığını tespit etmeye çalışıyor. Ripple Labs ise SEC’in suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını ve şirketin yasalara uygun bir şekilde hareket ettiğini savunuyor.

Fred Rispoli’ye göre bu dava iki farklı şekilde sonuçlanabilir. Nihai kararın ardından Ripple %40 ihtimalle SEC ile uzlaşmaya varabilir. Diğer bir seçenek ise davanın uzaması. Bu da son 3 yılı aşkın süreçte olduğu gibi Ripple’ın operasyonlarının baltalanmasıyla sonuçlanabilir.

SEC’in davasının kilit noktalarından biri Ripple’ın XRP’yi kurumsal yatırımcılara indirimli fiyatlarla satması. Fred Rispoli bu indirimli satışların geniş çapta yatırımcılar ve XRP fiyatı üzerindeki etkisi hakkında endişelerini dile getirdi.

Fred Rispoli’ye göre belli bir gruba yapılan indirimli satışlar, yatırımcılar arasında dengesizlik yaratabilir. Bu örnekte serbest piyasadan XRP satın alan bireysel yatırımcılar, daha düşük bir fiyat alan kurumlara kıyasla dezavantajlı konuma düşebilir. Bu durum piyasa dinamiklerini olumsuz etkileyebilir ve adalet konusunda endişelere yol açabilir.

Ripple Labs’in Faaliyetleri Mercek Altında

Davada bir diğer kritik konu ise Ripple Labs’in her ay başında gerçekleşen kilit açılımlarının ardından yaptığı yüklü XRP satışları. Mahkemenin bu işlemlere ilişkin kararı, gelecekte Ripple Labs’in faaliyetlerini büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan Ripple Labs’in gelir akışları ve kurumsal alıcılarla yaptığı anlaşmalara ilişkin de soru işaretleri bulunuyor. Ripple Labs’in bu konulardaki soru işaretlerini gidermesi, şirketin finansal sağlığının ve uzun vadeli XRP satış stratejisinin anlaşılması açısından büyük önem arz ediyor.

Kurumsal Yatırımcıların XRP Fiyatı Üzerindeki Etkisi

Fred Rispoli ilginç bir şekilde kurumsal yatırımcılara yapılan özel satışın, XRP fiyatı üzerinde manipülasyona yol açabileceğini düşünüyor. Büyük çaplı yatırımcılar, yaptıkları işlemlerle piyasaya yön verme potansiyeline sahip olduğundan SEC’in Ripple Labs’e açtığı dava, bu tür özel satışların düzenlenmesi konusunda bir emsal teşkil edebilir.

Ripple Labs, şimdiye kadar SEC’in yönelttiği suçlamaları hep reddetti ve XRP’nin bir menkul kıymet değil, utility token olduğunu savundu. Bu anlamda Ripple Labs’in SEC’ten gelen 2 milyar dolarlık para cezası talebine de itiraz etmesi bekleniyor.

Son olarak davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in 23 Nisan 2024 tarihindeki duruşmada vereceği karar, SEC tarafından menkul kıymet olarak tanımlanan diğer kripto paralar için de kritik bir önem sahip.