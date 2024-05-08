Avukat Jeremy Hogan, “Ripple ile SEC arasındaki davada özetler tamamlandı ve bence SEC bu süreçten canı acıyarak çıktı.” ifadelerini kullandı.

Özet:

Ripple ile SEC arasında 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden dava, 23 Nisan 2024 itibariyle duruşma aşamasına girdi. Bu da davanın kısa bir süre içerisinde sonuçlanacağını şeklinde yorumlanıyor.

Davanın sonucunun başta Ripple ve para birimi XRP olmak üzere kripto para piyasası üzerinde ciddi fiyat hareketliliklerine yol açacağı tahmin ediliyor.

Ripple-SEC Davasında Şimdi Sırada Ne Var?

2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden dava, 23 Nisan 2024 itibariyle duruşma aşamasına girdi. Sektörün önde gelen isimleri bu nedenle davanın kısa süre içerisinde sonuçlanacağına inanıyor. Öte yandan dava sürecinin karmaşıklığı nedeniyle süreç biraz daha uzayabilir.

Son birkaç hafta içerisinde davada birçok önemli gelişme yaşandı. Her iki taraf da mahkemeye önemli başvurular ve önergeler sundu. Davada en son gelişme bu hafta başında gerçekleşti ve SEC, olası çözüm önerilerine ilişkin önerilerini ve destekleyici belgeleri kamuoyuna kapalı olarak iletti.

ABD’li ünlü avukat Jeremy Hogan, SEC’in bu hamlesiyle birlikte davada özet sürecinin tamamlandığını ve SEC’in bu süreçten canı acıyarak çıktığını söyledi.

“ODL satışlarına saldırmayı bile denemedi, sadece Ripple’ın konuyu yeniden tartışmaya çalıştığını belirtti (ki öyle). Ve zararlar konusunda yeni bir girişimde bulunmadı.

Jeremy Hogan artık davada her iki tarafın da yargıcın kararının beklediğini ve bu süreçte daha az gelişme yaşanacağını ifade etti

Ripple-SEC Davasının Sonuçlanmasının Olası Etkileri

3 yılı aşkın bir süredir devam eden davanın sonuçlanması kripto para piyasasında ciddi fiyat hareketliliklerini tetikleyebilir. Davanın sonucunun en büyük etkiyi ise Ripple ve token’ı XRP üzerinde yaratacağı öngörülüyor. Davayı Ripple’ın kazanması halinde XRP başta olmak üzere pek çok kripto para biriminde agresif yükselişler yaşanabilir.

Bu anlamda davanın sonucu, özellikle SEC tarafından menkul kıymet olarak sınıflandırılan kripto paralar için çok önemli. SEC, XRP’nin dışında BNB, ADA, SOL, TRX, MATIC, TON, BUSD, ATOM, ICP ve daha birçok kripto para birimini menkul kıymet olarak tanımlıyor.

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Öte yandan davayı SEC’in kazanması halinde Ripple ile XRP ağır bir darbe alabilir ve kripto para sektörünün büyümesi engellenebilir.

Davada Ripple, SEC karşısında 3 kısmi zafer kazandı. Bu da SEC karşısında Ripple’ın elini güçlendiriyor. Bu kısmi zaferler sonrasında XRP fiyatı ciddi yükselişler yaşadı.

2023 yılının Temmuz ayında Ripple ile SEC arasındaki davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Bu gelişme sonrasında XRP fiyatı %70’in üzerinde değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükselmişti.