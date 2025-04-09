Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki uzun soluklu dava süreci geçtiğimiz ay SEC’in temyiz başvurusunu geri çekmesiyle sona ermiş gibi görünse de, davaya dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SEC, Justin W. Keener tarafından yapılan “acil talebe” üç temel gerekçeyle karşı çıktı.

Ripple davasında yeni gelişmenin XRP fiyatında ralli başlatabileceği öne sürülse de bu henüz belirsizliğini koruyor.

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Mahkemede Yeni Bir Hamle

Ripple ve SEC davası, geçtiğimiz ay SEC’in temyiz sürecinden çekilmesiyle resmen kapanmış gibi görünüyordu. Ancak dava dosyasına yapılan sürpriz bir başvuru, davayı tekrar gündeme taşıdı.

Gazeteci Eleanor Terrett, birkaç gün önce davayla ilgili “garip” bir başvuru yapıldığını duyurdu. Başvuruyu yapan isim: Justin W. Keener. Keener, Yargıç Analisa Torres’e acil başvuruda bulunarak, “sanıkların lehine ve Amerikan halkının özgürlüğü için belirleyici kanıt sunmak” istediğini belirtti.

Her ne kadar Keener’in hangi kanıtı sunduğu veya bunun Ripple’a nasıl yardımcı olacağı net olmasa da, bu belgelerin fiziksel yatırım sözleşmeleriyle ilgili olabileceği düşünülüyor.

Keener, kısa süre önce SEC tarafından kayıtsız “penny stock” (kuruşluk hisse) alım-satımı yaptığı gerekçesiyle dava edilmiş ve 10 milyon dolar ceza ödemeye mahkûm edilmişti.

SEC’in İtirazı

SEC, söz konusu acil talebe karşı çıkarak mahkemeye resmi itiraz sundu. Komisyon, itirazını üç ana gerekçeyle temellendirdi:

Yargı yetkisi yok: Dava artık İkinci Daire Mahkemesi’ne taşındığı için Bölge Mahkemesi’nin bu başvuruyu değerlendirme yetkisi yok. Yanlış başvuru şekli: Keener, davaya müdahil olmak için usule uygun bir başvuru yapmadı. Gereksiz başvuru: SEC, Ripple’ın kendi lehine olan kanıtları değerlendirecek yeterliliğe sahip olduğunu savunarak, üçüncü bir şahsın bu tarz bir müdahalesinin gereksiz olduğunu belirtti.

Eleanor Terrett’in açıklamasına göre, SEC bu nedenlerle Yargıç Torres’ten başvurunun tamamen reddedilmesini talep etti.

XRP Fiyatı Yükselir mi?

Dava sürecindeki bu yeni gelişme, kripto topluluğunun dikkatini çekti. Bazı analistler, mahkemenin SEC’in bu talebini reddetmesi halinde XRP fiyatında bir ralli yaşanabileceğini öne sürüyor.

Ancak büyük gelişmelerin çoğu zaten yaşandığı ve fiyatlara yansıtıldığı için bu tür haberlerin etkisi sınırlı olabilir. Ripple topluluğu şu anda ABD’de spot XRP ETF onayı ya da genel kripto piyasasında yeni bir boğa sezonu bekliyor. Bu tür gelişmeler, XRP’nin fiyatını çok daha güçlü şekilde etkileyebilir.

Bu haberin hazırlandığı sırada XRP yaklaşık 1,80 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu, Ocak ortasında ulaşılan yaklaşık 3,40 dolarlık yerel zirveden %47 düşüş anlamına geliyor.