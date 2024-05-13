Bu yazımızda bir haftalık süreçte Ripple-SEC davasında neler yaşanabileceğine göz atacağız.

Özet:

13 Mayıs’ta yani bugün, Ripple ile SEC arasında devam eden davada taraflar önemli dilekçeler sunacak.

Davanın sonucu kripto para piyasasını önemli ölçüde etkileyecek. Bu nedenle kripto para topluluğu Ripple-SEC davasını yakından takip ediyor.

Ripple-SEC Davasında Bugün Neler Yaşanabilir?

Ripple ile SEC arasındaki davada, 23 Nisan 2024 itibariyle duruşma aşamasına girildi. Bu nedenle son birkaç haftadır davada sık sık yeni gelişmeler yaşanıyor.

Davada bir sonraki önemli tarih 13 Mayıs yani bugün. Zira her iki taraf da bugün beyanlar, özetler ve destekleyici belgeler gibi çözüm özetlerine ilişkin tüm materyalleri mühürlemek için dilekçelerini sunmaları gerekiyor. Önümüzdeki hafta ise Ripple’ın, SEC’in ve diğer tüm ilgili kuruluşların bu haftaki mühürlemeler için itiraz dilekçelerini sunmaları gerekiyor.

Takip eden 14 gün içerisinde ise tarafların sundukları belgelerin kamuya açık, düzeltilmiş edilmiş versiyonlarını sunacak.

Ripple-SEC davasının sonucunun yalnızca XRP’yi değil, kripto para piyasasının tamamını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Bu nedenle dava yalnızca XRP ordusu tarafından değil, kripto para topluluğu tarafından da yakından takip ediliyor.

Tanık İfadesi Taraflar Arasında Gerilimi Arttırdı

Yukarıda da belirttiğimiz üzere davada duruşma aşamasına girilmesinin ardından birçok önemli gelişme yaşandı. Bunlardan biri de kilit tanık Andrea Fox’un ifadesi nedeniyle gerçekleşti. Ripple cephesi, Fox Deklerasyonu olarak tanımlanan Andrea Fox’un ifadesinin talep edilmemiş bir uzman görüşünü temsil ettiğini ve bu nedenle reddedilmesini talep etti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ise Fox Deklerasyonu’nu mali zararların tazmini için yapılan hesaplamaları destekleyen standart özet kanıt” olarak tanımladı. Bu nedenle SEC, Ripple’ın itiraz talebinin reddedilmesini istedi.

Kısa bir süre önce Ripple, itiraz talebini desteklemek için mahkemeye yeni bir mektup daha sundu. Ripple, SEC’in Fox Deklerasyonu’nun uzman tanıklığından ziyade özet kanıt olduğunu göstermekte başarısız olduğunu savundu.

Ripple ayrıca Andrea Fox, özel tanık olarak sınıflandırılsa bile, SEC’in bu durumu keşif sürecinden önce bildirmediğini öne sürdü.