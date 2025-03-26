Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında dört yılı aşkın süredir devam eden dava tamamen sonlandı. Taraflar devam eden tüm temyiz süreçlerini sonlandırdı. Ripple, daha önce bloke konulan 75 milyon dolarını geri alarak SEC ile devam eden düzenleyici belirsizliklerden kurtulmuş oldu.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Kripto paralara karşı savaş açanlar kaybettiler. Tarihi bir dönemin sonu” ifadelerine yer verdi. Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty ise bu gelişmenin, şirketin güçlenen konumunu ve piyasa güvenini yansıttığını söyledi.

Sonuç olarak böylelikle 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davası sonuçlanmış oldu. Analistler ve uzmanlar, Ripple-SEC davasında çıkan kararın, diğer davalarda da emsal oluşturabileceğini belirtti.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1 oranında değer kazanan XRP 2,47 dolar seviyesinde işlem görüyor. XRP 143 milyar dolarlık toplam piyasa değeriyle en büyük dördüncü kripto para konumunda.

XRP’de Teknik Analiz Verileri

XRP/USD paritesi, 4 saatlik grafikte hafif yükseliş eğiliminde. Fiyat, 2,41 dolardaki 50 EMA’nın üzerinde kaldığı sürece boğalar üstünlüğünü koruyabilir.

Önemli Teknik Seviyeler:

Direnç Seviyeleri: 2,50 dolar, 2,59 dolar ve 2,71 dolar

Destek Seviyeleri: 2,41 dolar, 2,32 dolar ve 2,22 dolar

RSI (Göreceli Güç Endeksi) 54,86 seviyesinde, hafif yükseliş sinyali veriyor. XRP, 2,50 doların üzerinde kalabilirse 2,59 dolara kadar yükselebilir. Ancak, 2,41 doların altına inmesi durumunda aşağı yönlü baskı artabilir.

Sonuç

Ripple’ın SEC ile anlaşmaya varması, XRP’ye büyük bir ivme kazandırdı. Yasal belirsizliğin ortadan kalkması, yatırımcı güvenini artırırken, teknik analiz de yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Ripple, SEC ile son anlaşmasını tamamladı ve 75 milyon doları geri aldı. XRP fiyatı %10 yükselerek 2,51 dolara ulaştı. 2,50 doların üzerinde kalırsa hedef 2,59 dolar olabilir, ancak 2,41 doların altına düşmesi düşüş baskısını artırabilir.