ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple’a karşı açtığı davadaki temyiz sürecini sonlandırdı. Ancak bazı hukukçular, davanın tamamen kapanmadığını ve Ripple’ın hâlâ önünde bazı hukuki engellerin bulunduğunu belirtiyor.

Ripple-SEC Davası Gerçekten Sona Erdi mi?

Dört yılı aşkın süredir devam eden Ripple-SEC davası nihayet kısa bir süre önce sonuçlandı. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC’in temyiz başvurusunu geri çektiğini duyurdu ve bu gelişmenin davanın “tamamen bittiği” anlamına geldiğini belirtti.

Bu haber kripto para topluluğunda büyük bir heyecan yarattı. Sosyal medya platformu X üzerinde pek çok yatırımcı bu zaferi kutladı. Ancak bazı hukukçular, davada hâlâ bazı belirsizlikler olduğunu ifade etti.

Davayı başından beri takip eden ABD’li avukat Jeremy Hogan, SEC ile Ripple arasındaki “kötü sürecin” sona erdiğini kabul ederken, şirketin hukuki mücadeleyi farklı bir yöne taşıyabileceğini öne sürdü.

Soooo, for a little more detail (2nd try): 1. The SEC has apparently dropped its appeal, but we don't know if Ripple agreed to the same.

2. This means, as far as negative outcomes, the judgment from Judge Torres is the WORST it can get ($125mil plus injunction).

3. There are 4… — Jeremy Hogan (@attorneyjeremy1) March 19, 2025

Hogan, mahkemenin geçen yıl Ripple’a 125 milyon dolar ceza kestiğini hatırlatarak, şirketin bu cezaya itiraz edip etmeyeceğini değerlendirdi. Avukata göre Ripple’ın önünde dört farklı seçenek var:

Cezaya itiraz etmek ve temyiz mahkemesinden yatırım sözleşmelerinin hukuki niteliğiyle ilgili bir karar almak. İtirazdan vazgeçmek ve SEC ile cezanın yeniden düzenlenmesi için anlaşmaya varmak. Her iki tarafın da mevcut mahkeme kararına dokunmadan karşılıklı bir anlaşmaya gitmesi. Ripple’ın 125 milyon dolarlık cezayı ödeyip konuyu tamamen kapatması.

Temyiz Başvurusu Riskli Olabilir mi?

Başka bir tanınmış avukat Fred Rispoli, Ripple’ın temyiz başvurusunu sürdürmesini “gereksiz bir kumar” olarak değerlendirdi ve üç temel neden sundu:

ABD İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Ripple’ın aleyhine karar verebilir. Bu, şirketin hem hukuki hem de itibar açısından zarar görmesine neden olabilir. ABD Kongresi, kripto düzenlemelerinde değişiklik yaparak Ripple lehine bir ortam oluşturabilir. Böyle bir durumda temyiz başvurusu gereksiz hale gelebilir. Ripple, zaten yasadışı olarak değerlendirilen faaliyetlerde bulunmadığını öne sürüyor. Dolayısıyla, temyize devam etmek yerine cezanın düşürülmesini sağlayacak bir anlaşma yapılabilir.

Ancak Rispoli, Ripple’ın şimdilik temyiz başvurusunu sürdürmesinin stratejik olarak mantıklı olabileceğini de ekledi. Bu hamlenin, 125 milyon dolarlık cezanın azaltılması için bir pazarlık kozu olarak kullanılabileceğini belirtti.

Sonuç olarak, Ripple ve SEC davası büyük ölçüde kapanmış olsa da, Ripple’ın 125 milyon dolarlık ceza ile ilgili atacağı adımlar merak konusu olmaya devam ediyor.