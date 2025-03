ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple’a karşı açtığı davadaki temyiz sürecini sonlandırdı. Ancak bazı hukukçular, davanın tamamen kapanmadığını ve Ripple’ın hâlâ önünde bazı hukuki engellerin bulunduğunu belirtiyor.

Dört yılı aşkın süredir devam eden Ripple-SEC davası nihayet kısa bir süre önce sonuçlandı. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC’in temyiz başvurusunu geri çektiğini duyurdu ve bu gelişmenin davanın “tamamen bittiği” anlamına geldiğini belirtti.

Bu haber kripto para topluluğunda büyük bir heyecan yarattı. Sosyal medya platformu X üzerinde pek çok yatırımcı bu zaferi kutladı. Ancak bazı hukukçular, davada hâlâ bazı belirsizlikler olduğunu ifade etti.

Davayı başından beri takip eden ABD’li avukat Jeremy Hogan, SEC ile Ripple arasındaki “kötü sürecin” sona erdiğini kabul ederken, şirketin hukuki mücadeleyi farklı bir yöne taşıyabileceğini öne sürdü.

