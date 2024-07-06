ChatGPT’ye göre bazı koşulların gerçekleşmesi halinde XRP fiyatı 1 doları aşabilir.

Özet:

ChatGPT, Ripple’ın, SEC davasını kazanması halinde XRP fiyatının önemli artışlar yaşayabileceğini düşünüyor.

Şu anda Ripple-SEC davası potansiyel para cezalarına ilişkin tartışmalarla devam ediyor.

Ripple Davayı Kazanabilir mi?

Son birkaç günlük zaman diliminde XRP ciddi değer kayıpları yaşadı. 0,38 dolar bandına kadar gerileyen XRP böylelikle 2023 yılının Mart ayından bu yana görülen en düşük seviyeyi kaydetti.

Ancak bu sert çöküşe rağmen yatırımcılar çeşitli faktörler nedeniyle XRP konusundaki iyimserliklerini sürdürüyor. Bu faktörlerden ilki, Ripple ile SEC arasındaki davanın çözüme kavuşturulması.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden davada Ripple cephesi 2023 yılında 3 kısmi zafer elde etti. Kimileri davanın bu yılın yaz aylarında sonuçlanmasını beklerken kimileri ise sürecin karmaşıklığı ve olası temyiz başvuruları nedeniyle davanın birkaç yıl daha devam edebileceğini öngörüyor.

Avukat Fred Rispoli bu hafta başlarında yaptığı açıklamada, Ripple-SEC davasının 25 milyon dolardan fazla olmayan bir cezayla Temmuz ayı sonlarına kadar sonuçlanabileceğini öngördü. Biz de bu nedenle ChatGPT’ye Fred Rispoli’nin öngörüsünün gerçekleşmesi halinde XRP fiyatının 1 dolara yükselip yükselemeyeceğini sormaya karar verdik.

ChatGPT, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde XRP fiyatının 1 dolara hatta daha da üzerine yükselebileceğini öngördü. Yapay zeka botu, bu senaryonun gerçekleşmesi için davanın Ripple lehine sonuçlanması gerektiğini söyledi. ChatGPT şunları kaydetti:

Tarihsel olarak, XRP olumlu mahkeme kararlarının ardından fiyat artışları yaşamıştır. Örneğin, Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın bireysel yatırımcılara yaptığı XRP satışının menkul kıymet satışı teşkil etmediğine karar verdiğinde, XRP’nin fiyatı %80’in üzerinde artış gösterdi.

ChatGPT ayrıca davanın daha da uzayabileceğini öngörerek Fred Rispoli’nin tahminine dair öngörüsünü dile getirdi.

Ripple-SEC Davasında Son Durum Ne?

Ripple ve SEC şu anda para cezasının büyüklüğü konusunda görüşmelerini sürdürüyor. SEC başlangıçta 2 milyar dolarlık para cezası talep ederken Ripple cephesi ise bu cezanın 10 milyon dolardan fazla olmaması gerektiğini savunuyor. Kısa bir süre önce SEC, 2 milyar dolarlık para cezası talebinden geri adım atarak ceza talebini 102,6 milyon dolara düşürdü.

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Ripple cephesi ise günler önce davada önemli bir Ek Yetki Bildirimi sundu. Ripple’ın avukatları, ABD mahkemelerinin Binance’in BNB token’inin ikincil piyasalarda yapılan satışlarının menkul kıymet sözleşmesi teşkil etmediğine hükmetmişti.

Ripple, ABD yargısının Binance ve BNB’ye ilişkin bu kararını kendi lehine kullanmayı amaçlıyor. SEC ise bu konuda aynı görüşte değil. SEC cephesi, Ripple’ın Binance davasını emsal gösterdiği Ek Yetki Bildirimi’nin mevcut davayla tamamen alakasız olduğunu öne sürdü.