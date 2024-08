XRP analisti Rachelle Renee, Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davanın nihai kararı sonrasında XRP fiyatında büyük bir artış beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Renee’ye göre, Ripple-SEC davasının sonuçlanmasının ardından XRP’nin büyük bir yükseliş yaşayacağına dair beklentiler, gerçeği yansıtmıyor.

Analist, XRP’nin yasal statüsüne dair netlik sağlayan önceki gelişmeler sonrasında kurumsal yatırımcıların halihazırda XRP pozisyonlarını aldı. Analist bu nedenle mahkeme kararının XRP’nin fiyatında ciddi bir etki yaratmasının olası olmadığını savunuyor.

I hate to be the one to say it. But I do not think the final Ripple/SEC/Torres event will do anything for the price of #XRP. Here is why:

1. It is simply the details on how Ripple will be punished for the few minor indiscretions committed.

2. The point at which clarity was…

— Rachelle Renee (@rachelleskinner) July 31, 2024