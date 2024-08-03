XRP analisti Rachelle Renee, Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davanın nihai kararı sonrasında XRP fiyatında büyük bir artış beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Renee’ye göre, Ripple-SEC davasının sonuçlanmasının ardından XRP’nin büyük bir yükseliş yaşayacağına dair beklentiler, gerçeği yansıtmıyor.

Analist, XRP’nin yasal statüsüne dair netlik sağlayan önceki gelişmeler sonrasında kurumsal yatırımcıların halihazırda XRP pozisyonlarını aldı. Analist bu nedenle mahkeme kararının XRP’nin fiyatında ciddi bir etki yaratmasının olası olmadığını savunuyor.

I hate to be the one to say it. But I do not think the final Ripple/SEC/Torres event will do anything for the price of #XRP. Here is why:

1. It is simply the details on how Ripple will be punished for the few minor indiscretions committed.

2. The point at which clarity was… — Rachelle Renee (@rachelleskinner) July 31, 2024

Renee, XRP’deki olası fiyat artışının, Ripple’ın yeni gelişmeleri ve büyük finansal kuruluşlarla yapacağı ortaklıklar gibi diğer faktörlere bağlı olacağını düşünüyor. Analist, mahkeme kararının ardından küçük bir fiyat artışı yaşanabileceğini öne sürse de, bu artışın yatırımcıların büyük bir kısmı tarafından beklenen seviyelerde olmayacağına inanıyor.

2023 yılının Temmuz ayında, Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, XRP’nin menkul kıymet olmadığına hükmetmişti. Ancak bu olumlu gelişmeye rağmen, XRP’de beklenen büyük yükseliş gerçekleşmemişti. Renee, kurumsal yatırımcıların bu karardan sonra XRP’de pozisyon aldığını ve Ripple’a verilecek olası bir cezanın bu yatırımcıların kararlarını pek fazla etkilemeyeceğini ifade ediyor.

Sonuç olarak, Renee, XRP’nin asıl yükselişini Ripple’ın gelişmeleri ve büyük finansal kurumlarla yapılacak ortaklıkların tetikleyeceğini belirtiyor.

TradingView verilerine göre, XRP son 24 saat içinde %1,59 oranında değer kazanarak 0,57 dolar seviyesinde işlem görüyor. XRP’nin toplam piyasa değeri ise 31,9 milyar dolar olarak ölçülüyor. Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan çöküşe rağmen XRP’nin güçlü kalmaya devam etmesi de yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Ripple-SEC davasında sona yaklaşılırken yatırımcılar, mahkeme kararının yaratacağı etkiyi merakla bekliyor.

WOW! 💥 Rumors are the Ripple vs. SEC case could end today! ⚖️ Pro #XRP Lawyer Fred Rispoli Predicts Crucial July 31 Ruling in Ripple SEC Lawsuit!https://t.co/lOolqMkKzt pic.twitter.com/mYFxRgXcYP — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) July 31, 2024