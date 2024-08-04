Ripple-SEC davasına dair tahminlere bir yenisi daha eklendi. Eski Ripple yöneticisi Sean McBride, bu davada Yargıç Torres’in Ağustos ayında bir karar verebileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

McBride, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ripple-SEC davasının Ağustos ayında sonuçlanma olasılığını değerlendirdi. McBride, davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in Ağustos ayında kararını açıklama olasılığını “50/50” olarak değerlendirdi.

There is a 50/50 chance Judge Torres will make her decision this month in the SEC vs. Ripple case. You’re welcome. pic.twitter.com/j4wrwdXrOq — Sean McBride (@seanmcbride16) August 3, 2024

Sean McBride’ın bu paylaşımı, XRP topluluğu ve kripto para dünyasında geniş yankı uyandırdı. Paylaşımın altına yorum yapan bir kişi, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un daha önce yaz sonunda bir çözüm beklediğini hatırlattı. McBride, bu tahminin hala geçerli olduğunu ancak bazı belirsizliklerin bulunduğunu vurguladı. McBride, olası bir gecikme durumunda Yargıç Torres’in kararını Eylül ayı sonuna kadar verebileceğini öne sürdü.

Her ne kadar son günlerde Ripple ile SEC arasındaki davanın uzlaşmayla sonuçlanacağına dair beklentiler artsa da uzmanlar bu olasılığı düşük görüyor. XRP destekçisi avukat Bill Morgan ve eski SEC avukatı Marc Fagel, böyle bir uzlaşmanın söz konusu olmadığını, davanın mahkeme kararıyla sonuçlanacağını düşünüyorlar.

Ripple, 2024 yılının ikinci çeyreğinde yayınladığı XRP piyasa raporunda davanın adil kararla sonuçlanacağını öngördü. Ripple, XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını netleştiren mahkeme kararının sonuç ne olursa olsun değişmeyeceğine inanıyor.

Bu dava, Ripple için olumlu sonuçlanırsa, diğer kripto para birimleri ve ABD kripto para düzenlemeleri için de bir emsal oluşturabilir. Ancak olumsuz bir sonuç, sektör genelinde geniş çaplı yankılar uyandırabilir.

Son dönemde davanın sonuçlanacağına dair beklentiler artarken XRP fiyatı ise düşüş trendine girdi. CoinGecko verilerine göre XRP son 24 saatte %5,5 son bir haftalık süreçte ise %13,1 oranında değer kaybetti ve 0,524 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ripple-SEC davasının sonucunun başta XRP olmak üzere kripto para piyasası genelinde kritik bir etki yaratabileceği öngörülüyor.