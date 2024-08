Ripple-SEC davasına dair tahminlere bir yenisi daha eklendi. Eski Ripple yöneticisi Sean McBride, bu davada Yargıç Torres’in Ağustos ayında bir karar verebileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

McBride, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ripple-SEC davasının Ağustos ayında sonuçlanma olasılığını değerlendirdi. McBride, davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in Ağustos ayında kararını açıklama olasılığını “50/50” olarak değerlendirdi.

There is a 50/50 chance Judge Torres will make her decision this month in the SEC vs. Ripple case.

