Ripple son 24 saatte RLUSD hazinesine 350.000 RLUSD daha ekledi.

Kısa bir süre içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen RLUSD’nin test süreci Ethereum ve XRP Ledger ağlarında sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ripple bu test sürecini, RLUSD’nin en yüksek güvenlik, verimlilik ve güvenilirlik standartlarını karşıladığından emin olmak için kritik bir adım olarak değerlendiriyor. Bu testlerin tamamlanmasının ardından Ripple, RLUSD’nin dağıtımı ve düzenleyici izinlerin alınması için çalışmalara başlayacak.

Ripple Başkanı Monica Long, RLUSD’nin XRP’nin ödeme çözümlerinde kullanılacağını söyledi. Ripple cephesinden yapılan açıklamada ise RLUSD’nin henüz düzenleyicilerden onay almadığı ve bu nedenle de alım satıma kapalı olduğu belirtildi.

Test süreci devam ederken Ripple, RLUSD rezervi için stabilcoin basmaya devam ediyor. Ripple Stabilcoin Tracker adlı X hesapları son 24 saat içerisinde Ripple’ın RLUSD rezervine iki farklı işlemde 300.000 RLUSD ve 50.000 RLUSD eklediğini bildirdi.

RLUSD, Brad Garlinghouse tarafından 27 Haziran 2024 tarihinde Amsterdam’daki XRP Ledger Topluluk Zirvesi’nde (XRPL Apex) tanıtıldı. Ripple bu hamlesiyle Tether’in USDT’si gibi stabilcoin’lerle rekabet etmeyi amaçlıyor. Ripple Başkanı Monica Long 26 Haziran’da verdiği bir röportajda RLUSD’nin kullanım alanlarının ödeme çözümleri alanına odaklanacağını söylemişti:

Stablecoin’lerin ve XRP’nin farklı kullanım alanları olduğuna inanıyoruz. Örneğin, XRP Ledger’daki merkeziyetsiz borsalar (DEX) RippleUSD’yi verimli bir şekilde kullanırken, XRP daha küçük piyasa değeri olan kripto varlıklarla gerçekleştirilen işlemlerde kullanılmaya devam edecek.

Monica Long konuşmasında XRP ile RLUSD’nin farklı kullanım alanlarına odaklanacağına ve farklı işlevlere sahip olacağına vurgu yapmıştı.