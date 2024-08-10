Ripple, XRP Ledger ve Ethereum ana ağında RLUSD adlı stabilcoin’inin özel beta sürümünü başlattı. Ripple ile SEC arasındaki davanın sonuçlanmasının ardından yaşanan bu gelişme kripto para topluluğunda büyük ilgi uyandırdı ve spekülasyonları tetikledi.

RLUSD’nin Beta Aşaması

Ripple’ın 12 Haziran 2024 tarihinde tanıttığı RLUSD adlı stabilcoin, ABD doları ile 1:1 oranında sabitlenmiş olup, ABD doları mevduatları, kısa vadeli ABD hükümet tahvilleri ve diğer nakit eşdeğerleri ile tam olarak destekleniyor. Ripple, RLUSD için tutulan rezervlerin bağımsız muhasebe şirketleri tarafından denetleneceğini ve şeffaflığı sağlamak için denetim raporlarının aylık olarak paylaşılacağını açıkladı.

Ripple, RLUSD’nin şu anda test aşamasında olduğunu ve henüz düzenleyici onay almadığını belirtti. Ripple ayrıca RLUSD’ye erken erişim sunduğunu iddia eden dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Hukuki Gelişmeler ve Piyasa Tepkisi

RLUSD’nin piyasaya sürülmesi, Ripple-SEC davasının sonuçlanmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere 7 Ağustos’ta Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın 1.278 kurumsal satış işleminde menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini belirterek şirkete 125 milyon dolarlık ceza verdi. Ripple cephesi, 125 milyon dolarlık cezaya rağmen davanın kendileri için pozitif sonuçlandığı görüşünde.

Gelecek Beklentileri

RLUSD’nin tanıtımı, özellikle sınır ötesi ödemeler sektöründe kripto para piyasası için önemli etkiler yaratabileceği öngörülüyor. Ripple, düzenleyicilerden onay almasının ardından RLUSD’yi global ödeme çözümlerine entegre edecek ve bu sayede hizmetlerin verimliliğini arttıracak.

RLUSD’nin beta sürümünün duyurusu, stabilcoin’lere yönelik talebin arttığı bir dönemde geldi. Stabilcoin pazarının 2028 yılına kadar 2,8 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor ve Ripple RLUSD ile bu alanda lider olmayı hedefliyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,7 oranında değer kazanan XRP 0,59 dolar seviyesinde işlem görüyor. XRP’nin toplam piyasa değeri ise 33 milyar dolar seviyesinde.